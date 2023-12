L’accoglienza che non ti aspetti: gelo e poi cori per Thiago Motta

Thiago Motta torna a San Siro alla guida del Bologna per la sfida degli ottavi di Coppa Italia: l’accoglienza dei tifosi dell’Inter per l’ex centrocampista nerazzurro

Thiago Motta cerca il colpo a San Siro contro il suo passato dopo le ottime prestazioni in campionato alla guida del Bologna.

Il tecnico italo-brasiliano torna al Meazza davanti al pubblico dell’Inter, lasciando però diversi big in panchina nella serata degli ottavi di Coppa Italia, Zirkzee e Ferguson su tutti. Diverse rotazioni per Motta, con la testa evidentemente al campionato e a un quarto posto che vale oro per la rivelazione della Serie A. L’ex centrocampista anche della Nazionale azzurra sta stupendo alla guida del Bologna, che cerca di tenerselo stretto lavorando sul rinnovo di contratto (fino al 2025) in scadenza il prossimo giugno. Le grandi d’Italia e non solo (Juventus, Milan e Roma) hanno drizzato le antenne in caso di ribaltoni in panchina in estate, con il profilo di Thiago Motta che resta uno dei più ambiti anche all’estero.

Intanto l’accoglienza della San Siro interista è un po’ freddina (e non solo per le temperature rigide a Milano) per uno degli eroi del ‘Triplete’ sotto la gestione Mourinho. Qualche fischio e quasi indifferenza quando lo speaker del Meazza pronuncia il nome di Thiago Motta, così come all’ingresso in campo del tecnico dei felsinei e l’abbraccio con il collega Inzaghi. Qualche minuto prima del termine del primo tempo, però, ecco arrivare i cori della Curva Nord per l’ex centrocampista nerazzurro. Dopo il gelo iniziale, la tifoseria interista si scalda per uno degli alfieri del ‘Triplete’.