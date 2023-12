PAGELLE E TABELLINO Inter-Bologna 1-2: Arnautovic, dove sei? Mago Zirkzee

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Bologna, match di San Siro valido per gli ottavi di Coppa Italia. Ndoye regala una qualificazione storica alla squadra di Thiago Motta

Il Bologna compie l’impresa ai supplementari e infligge il primo dispiacere all’Inter, subito fuori da campione in carica in Coppa Italia.

Lautaro Martinez nei 90 minuti sbaglia dal dischetto murato dall’ottimo Ravaglia, si va così all’extra-time dove a sbloccarla è Carlos Augusto. Il Bologna però non demorde e trascinato da un sontuoso Zirkzee la ribalta grazie ai sigilli di Beukema e Ndoye. Piove sul bagnato per Inzaghi: eliminazione e capitan Lautaro fuori per infortunio.

INTER

Audero 5,5

Bisseck 6 (91′ Pavard 5,5)

Acerbi 5,5

Bastoni 6 (74′ Dimarco 6,5)

Darmian 5

Frattesi 5

Asllani 5 (83′ Sensi 5)

Klaassen 6,5 (74′ Barella 6)

Carlos Augusto 7

Lautaro Martinez 5 (99′ Mkhitaryan 5,5)

Arnautovic 4,5 (74′ Thuram 5,5)

Allenatore: Inzaghi 5 – L’Inter attacca a testa bassa, anche se manca la necessaria lucidità sulla trequarti avversaria. Cambia al momento giusto, con l’Inter che ha un altro passo con i suoi titolarissimi. Sembrava averla in pugno ai supplementari, ma i nerazzurri incredibilmente crollano sotto i colpi di Zirkzee. Stavolta fallisce in Coppa Italia, una delle competizioni predilette del tecnico piacentino.

TOP Inter: Carlos Augusto 7 – Tambureggiante sulla sinistra, pendolino e moto perpetuo. Le rasoiate del brasiliano fanno male alla retroguardia del Bologna. Innesca Frattesi, in corso d’opera si sposta da braccetto difensivo. E ai supplementari trova anche il primo guizzo in maglia nerazzurra. Preziosissimo, un titolare aggiunto per Inzaghi.

FLOP Inter: Arnautovic 4,5 – Lautaro sbaglia dal dischetto, l’uomo in meno dell’Inter è però l’attaccante austriaco. Forse sente un po’ la gara contro la sua ex, ma per l’ennesima volta è evanescente e spreca una ghiotta chance a inizio ripresa. Inzaghi si arrabbia in panchina e non a torto… Fantasma.

BOLOGNA

Ravaglia 7,5

Corazza 5 (76′ De Silvestri 5)

Beukema 7

Lucumì 6,5

Lykogiannis 5,5

Aebischer 5

Moro 5,5 (70′ El Azzouzi 6,5)

Saelemaekers 5,5 (85′ Ndoye 7)

Fabbian 6,5

Urbanski 6

Van Hooijdonk 5 (85′ Zirkzee 7,5)

Allenatore: Thiago Motta 7 – Quasi paga dazio con l’eccessivo turnover, deve ringraziare Ravaglia che tiene in piedi i felsinei dentro i 90 minuti. Alla fine mette i big e la musica cambia: Zirkzee entra fa ammattire l’Inter, Ndoye regala una serata storica al Bologna.

TOP Bologna: Ravaglia 7,5 – Statuetta da MVP da condividere con lo scatenato Zirkzee. Un muro tra in pali felsinei: Thiago Motta lo conferma dopo la positiva prestazione con la Roma e il portiere col numero 34 sulle spalle non delude il proprio tecnico. Intervento felino nel primo tempo sulla zampata di Frattesi, mentre nella ripesa ipnotizza un certo Lautaro Martinez dal dischetto. Saracinesca.

FLOP Bologna: Aebischer 5 – Corazza è ingenuo in occasione del rigore, il centrocampista svizzero la combina però grossa con un paio di leggerezze che potevano costare carissime al Bologna.

Arbitro La Penna 5,5

Il tabellino di Inter-Bologna: Lautaro sbaglia, Ravaglia saracinesca

INTER-BOLOGNA 1-2

92′ Carlos Augusto (I); 111′ Beukema; 116′ Ndoye

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck (91′ Pavard), Acerbi, Bastoni (74′ Dimarco); Darmian, Frattesi, Asllani (83 Sensi), Klaassen (74′ Barella), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (99′ Mkhitaryan), Arnautovic (74′ Thuram). A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Agoume, Calhanoglu, Kamate, Stankovic, Akinsanmiro, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza (76′ De Silvestri), Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro (70′ El Azzouzi); Saelemaekers (85′ Ndoye), Fabbian, Urbanski; van Hooijdonk (85′ Zirkzee). A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Posch, Ferguson. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Mazzileni

Ammoniti: Lykogiannis (B), van Hooijdonk (B), Fabbian (B), Bisseck (I), Darmian (I), Pavard (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 63.519