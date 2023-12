Inter-Bologna, Lautaro Martinez medicato a bordo campo: sostituzione obbligata

Inter-Bologna, focus sulle condizioni di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, dopo aver sbagliato il rigore, si è toccato la coscia

Al termine di 95 minuti molto intensi, Inter e Bologna si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia ai supplementari. Pur avendo in mano le redini del gioco, infatti, i nerazzurri non sono riusciti a sbloccare la contesa.

L’occasione più ghiotta per i padroni di casa è capitata a Lautaro Martinez. Dal dischetto, però, il capitano dell’Inter si è fatto ipnotizzare da Ravaglia, che ha intuito la direzione del tiro dell’attaccante nerazzurro. Al termine del secondo tempo regolamentare, Lautaro Martinez si è poi fatto medicare a causa di un problema alla parte interna della coscia sinistra. Dopo aver rassicurato lo staff medico nerazzurro che si è sincerato delle sue condizioni, l’attaccante argentino è stat sostituito al 98′.

Inzaghi, infatti, ha preferito non rischiare il suo bomber. Una volta acquisito il vantaggio, il tecnico piacentino ha richiamato in panchina Lautaro Martinez, che ha fatto spazio a Mkhitaryan. Da capire se il problema accorso a Lautaro sia di natura muscolare o meno. Ad ogni modo, l’attaccante ha fatto ritorno in panchina toccandosi l’interno coscia, poi immediatamente fasciato. Rimasto in panchina a seguire la gara, il body language dell’argentino sta alimentato un po’ di apprensione. Impossibile fare diagnosi al momento; a fine partita si avrà sicuramente un quadro più completo.