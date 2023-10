Taremi, Zirkzee e non solo: scintille a Milano per il nuovo bomber | CM.IT

Nuovo derby in attacco tra Inter e Milan dopo Thuram: tutti gli obiettivi comuni delle due milanesi sul mercato

Derby scudetto (Juve permettendo) e anche sul mercato all’ombra della Madonnina. Inter e Milan affilano le armi anche fuori dal campo e potrebbero nuovamente duellare tra gennaio e giugno dopo l’affare Thuram.

Simone Inzaghi si gode l’attaccante francese, strappato lo scorso giugno alla concorrenza dei cugini rossoneri. Al ‘Diavolo’ è rimasto l’amaro in bocca per il colpo mancato, con il figlio d’arte che sta facendo la differenza nello scacchiere interista e ha cancellato definitivamente l’ombra di Romelu Lukaku al fianco di capitan Lautaro. Il Milan punta a prendersi la sua ‘rivincita’ nei confronti dei nerazzurri, anche perché sono diversi gli obiettivi in comune delle due milanesi. Taremi per esempio rimane sul taccuino di entrambe anche se, come appreso da Calciomercato.it, al momento sono piuttosto freddi i rapporti tra la dirigenza milanista e il Porto dopo l’affare sfumato al fotofinish in estate e il caos attorno all’entourage del giocatore. Difficile ma non ancora da escludere comunque un ritorno di fiamma dei rossoneri per l’esperto bomber iraniano, che intanto intriga pure l’Inter soprattutto in vista della prossima estate quando si libererà a parametro zero dai ‘Dragoes’.

Rivincita o bis dopo Thuram: è ancora derby di mercato tra Inter e Milan

La coppia Marotta-Ausilio attingerà eventualmente dal mercato a gennaio soltanto se si presentasse una ghiotta opportunità, con Inzaghi che ha rinnovato la fiducia a Sanchez e Arnautovic dietro la ‘ThuLa’.

È soprattutto il Milan ad avere la necessità di un vice Giroud nella finestra invernale, anche se il budget sarà limitato per Furlani e Moncada (nel frattempo il Dt ha visionato nel weekend un giocatore in scadenza a giugno). Gli uomini mercato di Via Aldo Rossi studiano perciò un’operazione low cost, sulla falsariga del possibile innesto nel reparto arretrato dopo la tegola per l’infortunio di Kalulu che costringerà il difensore francese a uno stop di almeno quattro mesi. Il grande investimento in attacco è quindi rimandato a giugno, considerando evidentemente l’importante esborso per il cartellino dei profili sotto la lente d’ingrandimento del sodalizio rossonero.

David e Gimenez sono monitorati costantemente dal Milan, con Lille e Feyenoord che valutano rispettivamente 50 e 40 milioni di euro i loro gioielli. Entrambi sono seguiti anche dal Ds interista Ausilio, così come Zirkzee che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Bologna. Ad oggi non ci sono stati contatti con i felsinei per il centravanti olandese, prospetto comunque che stuzzica il ‘Diavolo’ al pari dei cugini nerazzurri. Scudetto e nuovo bomber: derby totale sulle sponde del Naviglio.