Il Milan corre ai ripari: dall’erede di Kalulu a Miranda, il punto sulla difesa | CM.IT

Moncada e Furlani sono chiamati ad acquistare un difensore centrale dopo gli infortuni del francese e di Pellegrino

E’ emergenza totale per il Milan, che dovrà fare a meno di Pierre Kalulu per i prossimi quattro mesi. Una tegola pesantissima, che si aggiunge a quella di Marco Pellegrino, out almeno 40-50 giorni.

Stefano Pioli potrà così contare solamente su Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Simon Kjaer per le prossime partite. Un guaio enorme per il tecnico di Parma, viste anche le condizioni non sempre ottimali del centrale danese.

Correre ai ripari per Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani appare dunque un obbligo. Al momento, il Milan, però, non pensa al mercato degli svincolati: ci sarà così la promozione in prima squadra di Jan-Carlo Simic, che tanto bene sta facendo agli ordini di Ignazio Abate, ma la dirigenza rossonera si muoverà con forza fin da subito per piazzare il colpo a gennaio.

Milan, riecco Esteve: il punto sul centrale e Miranda

La linea che il Diavolo è chiara: come raccolto da Calciomercato.it, si proverà a mettere le mani su un centrale low-cost, un affare dunque alla Malick Thiaw, per intenderci.

Attenzione, così, ad un nome che non è mai sparito dai radar di Moncada, quello di Maxime Esteve, che sta giocando poco con il Motpellier. Ha una valutazione di circa 5 milioni di euro. Può davvero essere lui l’affare di gennaio, ma occhio ad altre occasioni, come Thilo Kehrer, ai margini nel West Ham.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il Milan ha praticamente messo le mani su Miranda (accordo raggiunto per un quinquennale): il terzino mancino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Betis, ma al momento è complicato immaginare un suo approdo a Milanello già a gennaio. Servirà aspettare l’estate, dunque, per vederlo in rossonero.