Osimhen supera Lautaro e…Pogba: la classifica dei più pagati in Serie A

Il Napoli è pronto a sborsare una cifra record per accontentare Osimhen: ecco la classifica dei calciatori più pagati in Serie A.

L’accordo per il rinnovo del contratto tra il Napoli e Osimhen è sempre più vicino. Come raccontato nelle scorse ore da Calciomercato.it, l’attaccante firmerà per un ulteriore stagione (fino al 2026) e diventerà il calciatore più pagato della Serie A con un ingaggio che andrà a toccare i 10 milioni di euro a stagione. Cifra record per il Napoli, mai raggiunto un accordo economico di questo tipo.

Il centravanti nigeriano è già l’uomo simbolo del campionato italiano e con l’adeguamento del contratto rafforzerebbe questo status conquistato con la vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A nell’anno dello Scudetto. Oltretutto, la Lega può vantare di avere il miglior calciatore africano del 2023, dato che Osimhen recentemente ha battuto Salah e Hakimi alla consegna del pallone d’oro africano.

E andando a spulciare gli stipendi dei calciatori di Serie A, si verificherebbe un notevole passo in avanti da parte di Osimhen nella classifica dei calciatori più pagati in Italia.

La classifica attuale dei più pagati in Serie A

I calciatori di Inter e Juventus dominano questa speciale classifica. Fuori dai top Rafa Leao, che percepisce una base fissa dal Milan pari a 5 milioni di euro l’anno, ma a seconda di alcuni bonus può arrivare anche a 7 a fine stagione.

Il più pagato, in teoria, sarebbe stato Paul Pogba con otto milioni di euro l’anno, ma a causa della positività al doping, il suo stipendio è stato tagliato notevolmente fino a 2000€ mensili. Il minimo sindacale.

Fuori dalla top 3, Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Alex Sandro: tutti percepiscono un ingaggio di 6 milioni di euro l’anno. L’argentino, però, presto firmerà il rinnovo e diventerà il più pagato della formazione nerazzurra con un contratto da circa 8 milioni di euro. Al quarto posto c’è Szczesny con 6,5 milioni; pari merito al primo posto per tre giocatori: Lukaku, Vlahovic e Rabiot guadagnano 7 milioni di euro.

Questa classifica potrebbe subire una modifica con l’adeguamento dell’accordo tra Osimhen ed il Napoli. Il nigeriano supererebbe persino gli otto milioni ipotetici e congelati di Pogba. Attualmente, il bomber azzurro guadagna appena 4,5 milioni l’anno.