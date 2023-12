Osimhen supera Salah e fa la storia: il trofeo prima di Napoli-Braga

Osimhen batte Momo Salah e alza un nuovo trofeo prima di Napoli-Braga: previsto il rientro subito in Italia per allenarsi con i compagni.

Niente allenamento per Victor Osimhen alla vigilia di Napoli-Braga, partita tanto attesa per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di Champions. Basterà un pari per superare questo ostacolo e rimettere i cocci a posto di un vaso che sembra crepato, quasi rotto.

L’attaccante azzurro è volato oggi in Marocco, a Marrakech, per la cerimonia del CAF Awards 2023. O meglio, l’evento più importante dedicato al calcio continentale. E non poteva di certo mancare. Assieme a Victor, è partito anche un fisioterapista del Napoli. E nella notte, il giocatore farà subito rientro in Italia perché domani ci sarà un match troppo importante e non potrà mancare alla rifinitura mattutina a poche ore dalla sfida.

Con Smoking verde e papillon nero, Victor si presenta sul palco senza trucco e senza maschera. Ringrazia tutto il calcio africano presente alla cerimonia, tra cui Adebayor e Kalou: “E’ uno dei premi più prestigiosi al mondo”. Serio, soddisfatto e concentrato. Osimhen ha lasciato trasparire poche emozioni su questa vittoria annunciata.

Osimhen è il miglior africano del 2023

Osimhen ha battuto Salah e Hakimi, gli altri due candidati al premio di miglior calciatore africano del 2023. Un riconoscimento ambitissimo in Africa, vinto per 4 volte da Yaya Toure e Samuel Eto’o, i due che hanno alzato più volte di tutti il pallone d’oro africano.

Lo Scudetto, i 31 gol segnati con il Napoli nella scorsa stagione e le buone prestazioni offerte con la maglia della Nigeria, hanno acceso i riflettori sul talento classe 1998, ora diventato tra i più importanti giocatori africani di tutti i tempi. Il riconoscimento assegnato dalla CAF lo consacra e lo mette in lista tra tantissimi altri campioni. Il prossimo obiettivo sarà riconfermarsi e avrà subito una chance a gennaio con la Nigeria in Coppa d’Africa. L’ultima volta che le Super Eagles hanno vinto la competizione risale al 2013.

L’attaccante del Napoli, assieme al compagno di squadra Anguissa, è presente anche nella top 11 del 2023, di seguito riportata: Onana; Hakimi, Mbemba, Koulibaly; Partey, Anguissa, Kudus, Amrabat; Salah, Osimhen, Manè.