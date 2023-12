Coppa d’Africa e d’Asia, la Serie A perde 51 giocatori: l’elenco completo

Le coppe d’Africa e d’Asia si avvicinano sempre di più e la Serie A rischia di perdere ben 51 giocatori: scopri l’elenco completo dei convocabili

Il prossimo 12 gennaio avrà inizio la Coppa d’Asia, il giorno dopo, toccherà alla Coppa d’Africa ed entrambe le competizioni si concluderanno a febbraio: il 10 la prima e l’11 la seconda. Un lasso di tempo in cui la nostra Serie A potrebbe arrivare a perdere un totale di 51 giocatori.

Ad oggi, l’elenco di cui vi parleremo è composto dai presunti calciatori convocabili, ma nessun commissario tecnico ha ancora condiviso una lista definitiva dei giocatori che effettivamente partiranno per le due kermesse che si disputeranno a partire tra un mese.

Diverse le società coinvolte nel nostro campionato, per l’esattezza 18 su 20 con Inter e Juventus, in corsa per lo Scudetto, uniche escluse da questo elenco. Un dato da non sottovalutare, sia per la vittoria finale del titolo, ma soprattutto per le lotte Champions e salvezza.

Coppa d’Africa e d’Asia, ecco chi parte: l’elenco dei calciatori

E’ giusto partire con la Coppa d’Asia, dato che potrebbe togliere solamente 3 calciatori al nostro campionato: parliamo di Kamada della Lazio (ad oggi un panchinaro), Shomurodov del Cagliari e infine Azmoun della Roma (che potrebbe però anche rinunciare alla convocazione). Non un danno madornale, quanto invece potrebbe accorrere per via dell’altra competizione.

Come dicevamo, infatti, sono ben 48 i calciatori che la Coppa d’Africa potrebbe portare via alla nostra Serie A, anche se di ufficiale, per ora, non c’è nulla. I due club che potrebbero risentirne maggiormente sono Napoli e Atalanta, che perderanno rispettivamente Osimhen, Anguissa e Lookman. Molto più incerta la partecipazione di El Bilal Touré con il Mali, a causa dell’infortunio di inizio stagione.

Il Milan potrebbe dover rinunciare al rientrante Bennacer e a Chukwueze, destinato a raggiungere il ritiro della Nigeria. In forte dubbio, per la Fiorentina, la convocazione di Nzola, che per scelta tecnica potrebbe rimanere anche a Firenze. Più difficile, invece, che vengano esclusi dalle convocazioni Duncan e Kouamé.

I due club che, però, perdono il maggior numero di calciatori potrebbero essere Salernitana e Udinese. I campani dovranno rinunciare non solo a Dia, ma probabilmente anche a Simy, Coulibaly, Bronn, Cabral e Ikwuemesi. Praticamente quasi l’intero attacco. Mentre i friulani rischiano di perdere Ebosse, Kamara, Masina, Ehizibue, Success e Okoye.

Anche la Roma potrebbe risentire della Coppa d’Africa, per via delle possibili partenze di Ndicka in difesa (che senza Smalling creerebbe un’emergenza nel reparto) e Aouar, fin qui altalenante nella sua esperienza giallorossa. Tra i nomi di spicco anche Luvumbo del Cagliari e Cheddira del Frosinone. Occhio, infine, ai giocatori col doppio passaporto come Dorgu del Lecce (danese e nigeriano) e Adli del Milan (francese e algerino)

Di seguito l’elenco completo:

ATALANTA – Lookman (Nigeria), El Bilal Touré (Mali).

BOLOGNA – El Azzouzi (Marocco).

CAGLIARI – Sulemana (Ghana), Luvumbo (Angola), Mutandwa (Zambia), Shomurodov (Uzbekistan)

EMPOLI – Ebuehi (Nigeria), Gyasi (Ghana), Maleh (Marocco), Ekong (Nigeria).

FIORENTINA – Nzola (Angola), Duncan (Ghana), Kouamé (Costa d’Avorio).

FROSINONE – Harroui (Marocco), Bidaoui (Marocco), Cheddira (Marocco), Bourabia (Marocco).

GENOA – Ekuban (Ghana).

INTER – Nessuno.

JUVENTUS – Nessuno.

LAZIO – Kamada (Giappone)

LECCE – Rafia (Tunisia), Banda (Zambia), Touba (Algeria).

MILAN – Bennacer (Algeria), Chukwueze (Nigeria).

MONZA – Akpa Akpro (Costa d’Avorio), Machin (Guinea Equatoriale).

NAPOLI – Anguissa (Camerun), Osimhen (Nigeria).

ROMA – Ndicka (Costa d’Avorio), Aouar (Algeria), Azmoun (Iran)

SALERNITANA – Dia (Senegal), Simy (Nigeria), Coulibaly (Mali), Bronn (Tunisia), Cabral (Capo Verde), Ikwuemesi (Nigeria).

SASSUOLO – Obiang (Guinea Equatoriale).

TORINO – Djidji (Costa d’Avorio), Tameze (Camerun), Karamoh (Costa d’Avorio), Seck (Senegal).

UDINESE – Ebosse (Camerun), Kamara (Costa d’Avorio), Masina (Marocco), Ehizibue (Nigeria), Success (Nigeria), Okoye (Nigeria).

VERONA – Hongla (Camerun), Folorunsho (Nigeria).