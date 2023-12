Rabiot-Juve, ribaltone improvviso: smentita UFFICIALE

Tra i nodi da sciogliere in casa Juventus c’è senza dubbio quello relativo al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot: l’annuncio della madre del calciatore

Non solo campo per la Juventus che deve già lavorare ad alcune vicende di calciomercato. A gennaio andrà rinforzato il centrocampo con qualche nuovo innesto, viste le assenze forzate di Pogba e Fagioli che hanno ridotto il ventaglio di scelte di Allegri.

Nello stesso reparto c’è però anche un altro caso spinoso da risolvere in ottica futura e riguarda uno dei pilastri in assoluto dell’intera rosa. Mirino sul destino di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è ancora in assenza di rinnovo. 2 gol 3 assist in 14 presenze per il francese, che si conferma fondamentale nel gioco di Allegri, ed in ottica futura per la Juventus.

In questi giorni si è parlato molto del suo futuro e di un eventuale prolungamento contrattuale, ma questa mattina è prontamente arrivata una forte e secca smentita in merito che rimescola le carte intorno a Rabiot e alla stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot: la smentita della madre

Il rinnovo di Rabiot è un obiettivo concreto dei bianconeri, ma gli ostacoli lungo il cammino per arrivarci non mancano. Uno di questi è la madre e agente del calciatore, Veronique, che ha già preso le distanze.

La signora Rabiot in una dichiarazione raccolta dall’Ansa ha smentito la situazione: “Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione e al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro”.

Smentite secche quindi su un rinnovo imminente di Rabiot, con la signora Veronique che ha concluso: “Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto di rispondere solo oggi per lasciar passare il weekend e non interferire con la partita di Adrien”. Prima il campo e poi il futuro: il rinnovo di Rabiot resta un tema caldo.