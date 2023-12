Napoli, Osimhen assente alla rifinitura: il motivo

Il Napoli prepara la sfida di Champions League contro il Braga, assente alla rifinitura di vigilia Osimhen: ecco perché

Dopo le sconfitte in fila con Real Madrid, Inter e Juventus, il Napoli non può più sbagliare e deve rialzarsi. Domani sera, al ‘Maradona’, contro il Braga, in palio il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Azzurri che potrebbero anche permettersi di perdere con un gol di scarto per passare il turno, ma dai quali ci si attende una reazione di livello, in particolare dai big che hanno reso sotto tono nell’ultimo periodo.

Nell’allenamento di rifinitura della vigilia, Walter Mazzarri ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen. Una assenza però programmata per la partecipazione alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro africano, in programma oggi in Marocco. Domattina, il nigeriano dovrebbe esserci regolarmente. Buone notizie per quanto riguarda Kvaratskhelia, ieri allenatosi a parte per uno stato influenzale, e Cajuste, che ha smaltito una botta a un ginocchio. Ancora a parte invece Demme e Mario Rui.