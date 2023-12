Juventus, caso Pogba: c’è la data della sentenza per doping

Svolta importante nel caso Pogba. E’ infatti arrivata la data ufficiale della sentenza per doping nei confronti del centrocampista

La Juventus è in piena corsa per il titolo; il successo contro il Napoli ha dato dimostrazione di come i ragazzi di Allegri possano lottare fino alla fine per il titolo nonostante l’Inter sembri essere la principale favorita al titolo. I bianconeri avranno in gennaio un mese fondamentale non tanto per il calendario quanto a livello di mercato con la società pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per vivere una seconda parte di stagione da assoluta protagonista.

Uno dei reparti maggiormente attenzionati è il centrocampo dove l’allenatore bianconero rischia di avere la coperta troppo corta nonostante un Nicolussi Caviglia impiegato con maggiore continuità e la possibilità (confermata dallo stesso tecnico) di utilizzare Cambiaso da mezzala.

Pogba, arriva la data della sentenza: diciotto gennaio

Servono dei rinforzi in mezzo al campo visto l’impossibilità di utilizzare Pogba e Fagioli per le note vicende extra campo. Proprio per quanto riguarda il centrocampista francese abbiamo delle importanti novità. Il francese, dopo le difficoltà fisiche dello scorsa stagione, sperava di vivere un campionato da assoluto protagonista ma le cose sono andate in maniera completamente diversa.

La Juventus e il giocatore hanno una data da fissare sul calendario; il prossimo diciotto gennaio si svolgerà la sentenza sul caso Pogba al Tribunale Nazionale Antidoping. Una giornata importante perché si capirà per quanto tempo il francese dovrà stare fermo.