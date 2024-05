Tesoretto Juventus: Giuntoli ne compra due grazie a Bremer

In attesa di scogliere le riserve sul futuro di Allegri e la panchina della Juventus, il Dt Giuntoli si muove su più fronti sul mercato per la prossima estate

Non è un mistero il corteggiamento della Juventus per Riccardo Calafiori, specialmente se Thiago Motta dovesse sbarcare sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ al posto di Allegri.

L’ex difensore del Basilea è una delle liete sorprese della rivelazione Bologna e, oltre ai bianconeri, negli ultimi tempi ha attirato l’interesse anche di De Zerbi in caso di trasferimento del tecnico italiano al Bayern Monaco, senza chiudere le porte al ritorno alla Roma, società dove il nazionale azzurro Under 21 è cresciuto. Calafiori è un obiettivo sensibile di Giuntoli, che dopo aver intascato un’intesa di massima con il suo entourage adesso cercherà di abbassare le pretese del Bologna che valuta il difensore circa 25 milioni di euro (con il 40% della rivendita che finirà al Basilea).

Calciomercato Juventus, non solo Calafiori: doppio colpo in difesa

Calafiori è in cima alla lista della Juventus per rinforzare la difesa, ma non è l’unico profilo sotto la lente d’ingrandimento di Giuntoli considerando il futuro in bilico di Bremer.

La clausola del brasiliano si attiverà nel 2025, ma se arrivasse un’offerta da 60 milioni già questa estate la dirigenza della Continassa è pronta a valutare un eventuale addio dell’ex Torino che piace in particolare al Manchester United. Un tesoretto importante che consentirebbe alla Juve di dare l’assalto a Calafiori e a un altro centrale da consegnare al nuovo allenatore e ad Allegri se quest’ultimo riuscirà (difficile) a tenersi la panchina dell’Allianz Stadium. Tra gli osservati special di Giuntoli in questo senso ci sono Lacroix, Pavlovic, O’Brien e Buongiorno, quest’ultimo sondato anche dalle altre big Inter, Milan e Napoli e che difficilmente (al contrario di Bremer) accetterebbe però la corte dei cugini bianconeri.