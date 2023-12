Mauro ammette: “La squalifica chiuderà la carriera di Pogba”

Potrebbe essere giunta al capolinea la carriera di Paul Pogba, ancora alle prese con la squalifica per doping

Il direttore di JuventusNews24 Alberto Mauro è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it per parlare dell’attuale situazione della Juventus. L’intervista ha spaziato dalla squalifica di Pogba al mercato invernale, passando anche dal futuro di Massimiliano Allegri.

Alberto Mauro è sicuro sul futuro di Paul Pogba: “Non mi aspettavo una richiesta di squalifica così alta. Se è stato chiesto il massimo della pena significa che la situazione è stata ritenuta punibile in questa maniera. Il calciatore si difenderà nel processo, puntando sulla buona fede, ma ci aspetta una squalifica molto elevata che terminerà la sua carriera ad alti livelli, con la Juventus che andrà a rescindere il contratto”.

L’intervista si è poi spostata sul mercato invernale dei bianconeri: “La priorità del club è di alzare un po’ la qualità. Sono venuti a mancare due elementi importanti come Pogba e Fagioli. È chiaro a centrocampo servirebbero almeno uno o due rinforzi”. Il direttore di JuventusNews24 ha poi aggiunto sugli obbiettivi: “Berardi rimane un nome apprezzato, ma è difficile prenderlo. Gli altri nomi possibili sono Bernardeschi, Sudakov, Hojbjerg e Phillips“.

Mauro ha voluto anche parlare del lavoro di Cristiano Giuntoli: “In estate non ha avuto molto margine di manovra, mentre ora credo voglia regalare un colpo interessante. Koopmeiners ha le caratteristiche giuste. Ci sarà da capire se l’Atalanta vorrà privarsene”. Il direttore ha anche toccato il capitolo cessioni: “A gennaio è difficile che possa andare via qualcuno. Anche se è possibile che Iling Jr stia facendo delle valutazioni, visto che non trova spazio. Anche Alex Sandro bisogna capire se anticiperà l’addio a gennaio”.

Mauro su Vlahovic: “Impegnativo pagare certe cifre se poi non c’è un riscontro sul campo”

L’intervista ad Aberto Mauro si è poi concentrata sul futuro di Vlahovic e di Allegri in bianconero. L’attaccante serbo potrebbe lasciare la Juventus in estate, discorso diverso per l’allenatore.

Alberto Mauro si è poi voluto concentrare sul possibile addio di Dusan Vlahovic: “A giugno si tornerà a parlare del suo futuro che sarà condizionato dalla seconda parte di stagione, visto che in questi primi mesi non ha convinto. Il serbo ha un contratto a crescere e sta diventando impegnativo pagare certe cifre se poi non c’è un riscontro in campo. Se dovesse andare via, chiaramente, la dirigenza virerebbe su profili d’alto livello”.

Infine, il direttore di JuventusNews24 ha speso delle parole sul futuro di Allegri: “Non lo vedo così deciso a dire addio, ma dipenderà anche da cosa otterrà la Juve sul campo. Ha rilanciato i bianconeri con un progetto ben diverso rispetto alla prima gestione. Si è dimostrato un allenatore capace di cambiare pelle”. Mauro ha anche aggiunto sul possibile sostituto: “Conte è un discorso che potrebbe innescarsi, ma tutto dipende da Allegri”.