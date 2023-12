Leao sbaglia, Pioli è una furia: lo sfogo non lascia spazio a dubbi

La sfida tra Newcastle e Milan è entrata nella sua fase più calda. La serpentina di Leao non ha sortito gli effetti sperati dal tecnico rossonero

Serviva una prova importante sotto tanti punti di vista al Milan per avere la meglio del Newcastle. Al momento, i Magpies stanno inchiodando i rossoneri sull’1-1: risultato che estrometterebbe i rossoneri da tutto, spareggi di Europa League inclusi.

Dopo un primo tempo nel quale la compagine di Pioli ha sofferto molto la fisicità del Newcastle, gli ospiti hanno preso campo e coraggio, trovando il gol del pareggio grazie ad una zampata di Pulisic. Poco dopo, il Diavolo ha sfiorato anche il colpaccio. Tra i più pericolosi Rafa Leao. Prima di centrare un palo clamoroso al 78′ al termine di un contropiede fulmineo, il portoghese si era reso protagonista di una serpentina importante nell’area di rigore del Newcastle. Dopo aver saltato due uomini, il lusitano si è incuneato in area eludendo anche l’intervento in scivolata di un difensore della compagine inglese.

Leao è rimasto in piedi, non accentuando in alcun modo la caduta. Soluzione che non è piaciuta a Stefano Pioli, che in panchina ha esternato tutto il suo dissenso. Il tecnico del Milan, visibilmente contrariato, probabilmente avrebbe voluto che il suo calciatore con un po’ di malizia riuscisse a guadagnare un calcio di rigore. Alla fine la situazione è subito rientrata, con Leao che però per alcuni secondi ha rimuginato per l’occasione non capitalizzata.