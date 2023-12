Assalto top ai colpi Juve: Giuntoli trema due volte

La Juventus punta due rinforzi top a centrocampo, di cui uno ‘italiano’, ma deve fare i conti con l’ennesimo assalto estero

La Juventus prosegue la sua corsa verso il traguardo – Champions o scudetto, a seconda dei punti di vista – con il big match contro il Napoli all’Allianz Stadium. La squadra di Allegri ha trovato finalmente solidità, continua a non essere bella ma allo stesso tempo continua anche a non interessarsene più di tanto.

Perché i risultati ci sono, evidenti, alla sua maniera. È una Juve che non muore mai, la partita incredibile di Monza lo ha dimostrato. L’unica sconfitta stagionale in 14 partite resta quella assurda in casa del Sassuolo di due mesi e mezzo fa. Una serata strana, che può capitare, soprattutto se quasi al giro di boa diventa l’unica. L’assenza delle coppe non è una buona cosa a livello di immagine ed economico, è ovvio, ma Allegri sta facendo suoi gli aspetti più positivi. Anche perché la rosa a disposizione difficilmente avrebbe consentito le tre competizioni. Soprattutto visto che a centrocampo e sulla fascia destra – con McKennie adattato – le scelte sono limitate. In particolare in mediana tra gli infortuni e ovviamente le squalifiche di Fagioli e Pogba, che rischia di essere lunghissima. Per questo per gennaio la Juventus è a caccia di rinforzi in quella zona di campo, con tanti nomi monitorati dalla direzione sportiva. Nomi pronti per l’immediato, che diano garanzie subito, ma anche calciatori da prendere in estate. La lista è ben nutrita. Ma su due di questi talenti è ora piombata una big spagnola.

La Juve segue Fofana e Giuntoli punta Ederson, ma arriva il Barcellona

La Juventus tiene d’occhio una lunga lista di calciatori per il centrocampo. L’ideale sarebbe un nome sotto i 30 anni, già rodato, di qualità e prospettiva, e con un contratto favorevole. Leggasi in scadenza. Non semplice. Ma con il ritorno in Champions i bianconeri tenterebbero pure il colpo, magari un giovane di livello internazionale da strappare a qualche big.

Della lista da tempo fa parte Youssouf Fofana, classe ’99 in forza al Monaco che piace già a tanti. Sulla carta – come hanno scritto in Inghilterra – i bianconeri sono in prima fila, ma la concorrenza è altissima e conta anche su Manchester United e PSG. Poi ci sono ovviamente i soliti, da De Paul a Zielinski, Hojbjerg, Phillips, van de Beek e tanti altri. In questi giorni si è tornato a parlare anche di Anguissa del Napoli, che però non ha intenzione di cederlo alla Juve. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, tra l’altro, Giuntoli stravede per tre nomi della Serie A: Koopmeiners, Samardzic e anche Ederson dell’Atalanta. Ovviamente ci sarà da battagliare per ognuno di questi giocatori, anche perché c’è il Barcellona che cerca lo stesso tipo di calciatore.

Come spiega il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana sono a caccia di un centrocampista centrale che abbia ottime doti difensive ma che non disdegni la fase offensiva. In particolare il riferimento è Yaya Toure, o Davids, oppure Tchouameni per dirla con un giocatore di oggi. E tra i nomi c’è anche Fofana del Monaco, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Vista la concorrenza non sarà facile per nessuno. Ma i catalani, come si legge, tengono d’occhio pure lo stesso Ederson, che è cresciuto tantissimo con Gasperini. Sull’ex Salernitana gli uomini mercato blaugrana hanno avuto ottime recensioni, ma verosimilmente dovranno mettersi in fila. Insieme alla Juventus. Difficilmente si muoveranno a gennaio.