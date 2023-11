Giuntoli a caccia del colpo: sprint Juve su Psg e Manchester United

Juventus, Giuntoli cerca il colpaccio e tenta il sorpasso ai danni di Manchester United e Paris Saint-Germain

Caccia al centrocampista. La Juventus sonda il mercato in vista di gennaio, con l’obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo innesto in mediana.

Uno dei nomi più caldi è quello di Kalvin Phillips. L’inglese è ormai ai margini della rosa del Manchester City ed è sempre più vicino alla Juventus. L’ex Leeds però non è l’unico tra gli osservati della società bianconera. Nei radar della dirigenza ci sarebbe anche Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese, sotto contratto con il club del Principato fino al 2025.

Juventus, nel mirino Fofana: piace a Psg e Manchester United

Il ‘Sun’ sottolinea come Fofana piace molto alla società bianconera, che si è mossa per prima e va considerata in pole position, ma il club piemontese non è il solo interessato al centrocampista francese.

L’ex Strasburgo è nel mirino di Manchester United e Paris Saint-Germain. In particolare il club inglese è pronto a rivoluzionare la propria mediana. Ten Hag cerca nuovi innesti per rafforzare la mediana, visto che alcuni innesti come Mount sono alle prese con problemi fisici ed altri come van de Beek sono sostanzialmente fuori dalle gerarchie. Fofana sarebbe in cima alla lista della spesa del manager olandese.

Il calciatore transalpino però piace appunto anche al Paris Saint-Germain. Convincere però il Monaco non sarà certamente facile. La società del Principato potrebbe chiedere almeno 30 milioni di euro per il nazionale transalpino, che in estate ha rifiutato proposte provenienti però da club di seconda fascia della Premier League, come Nottingham Forest e Fulham, preferendo restare al Monaco e giocare in Europa. Diverso però potrebbe essere il discorso se alla porta dovessero bussare Juventus, Psg o Manchester United. Giuntoli dovrà essere bravo a superare la concorrenza degli altri club. Impresa non facile, ma Fofana è un nome sicuramente da tenere in considerazione in ottica bianconera.