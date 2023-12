Anguissa alla Juve: clausola da 45 milioni, la risposta del Napoli

Giuntoli prova il colpo dal Napoli in attesa della prima sfida da ex contro il suo passato. Arriva subito la risposta del patron De Laurentiis al Dt della Juventus

Giuntoli è sempre al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista a gennaio, con la Juventus che sarà orfana almeno fino al termine della stagione di Pogba e Fagioli.

Diversi i profili al vaglio del Dt della Continassa, tra cui spunta una sorpresa a pochi giorni dal big match contro il ‘suo’ Napoli. Giuntoli – stando al ‘Corriere dello Sport’ – ha infatti sondato di recente Anguissa, provando a capire i margini di manovra con il giocatore e il Napoli. Il camerunese è un pupillo dell’attuale capo dell’area tecnica della Juventus ed è stata una sua scoperta quando nell’estate 2021 lo portò dal Fulham in maglia azzurra per un colpo che passo quasi sottotraccia. Anguissa divenne in poco tempo un pilastro del Napoli, fondamentale nello scacchiere di Spalletti nel trionfo scudetto dei partenopei.

Calciomercato Juventus, Giuntoli a mani vuote: muro Napoli per Anguissa

Adesso Giuntoli ha provato l’affondo per portarlo alla Continassa, trovando però il muro di De Laurentiis alla cessione del 28enne centrocampista.

Anguissa è incedibile per il Napoli, specialmente a una diretta concorrente nella corsa per il vertice della Serie A come la Juventus. Giuntoli ha provato ad anticipare a gennaio un possibile affondo estivo dall’estero, considerando che il giocatore ha una clausola da 45 milioni di euro fuori dal campionato italiano. Picche alla Juve e al suo ex Ds da parte del patron azzurro, con la ‘Vecchia Signora’ che studia adesso altre opzioni per il centrocampo di Allegri. Giuntoli stravede per Koopmeiners, Ederson e Samardzic, ma sia i due atalantini che il serbo dell’Udinese hanno una valutazione troppo alta a gennaio per le casse della Juventus. Il nome nuovo è Wieffer del Feyenoord, mentre resistono le candidature di Phillips e Kone.