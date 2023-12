Giuntoli pronto ad accelerare, lo strappa alla big a costo zero

Juventus a caccia del colpo a costo zero: Giuntoli pronto ad accelerare e scipparlo alla big

Una stagione da titolare inamovibile, un solo gol segnato e un interesse notevole visto che il contratto scadrà a fine stagione. L’interesse nei confronti di Felipe Anderson è molto alto e la Juventus ci starebbe facendo più di un pensiero.

Il brasiliano ha un contratto fino al 2024 con la Lazio. Lotito, non molto tempo fa, aveva dato totale disponibilità ad un prolungamento contrattuale, ma la possibile permanenza del brasiliano sembra farsi davvero complicata. Sembrava tutto fatto per un possibile rinnovo, ma la situazione ora si è arenata. Ecco perché la Lazio si starebbe guardando attorno per un sostituto: un’idea porta a Cancellieri, già sotto contratto con i biancocelesti e attualmente in prestito all’Empoli.

Lazio-Felipe Anderson, il rinnovo si complica: Giuntoli tenta il colpaccio

Nel frattempo sul brasiliano classe 1993 si starebbe muovendo con attenzione la Juventus. La situazione contrattuale ingolosisce e non poco i bianconeri, che stanno pensando di fare più di un tentativo.

Come sottolinea il giornalista di ‘Relevo’ Matteo Moretto, l’ala continua ad essere lontana dal rinnovo e il club bianconero è estremamente vigile. Anzi la Juventus sarebbe il club maggiormente interessato al classe 1993. Giuntoli è pronto a fare passi decisivi nel corso delle prossime settimane per tentare di bloccarlo in vista di giugno. Lotito sta cercando la chiave giusta per sbloccare il rinnovo, ma la trattativa sembra essersi arenata e il tempo sta scadendo. Tutto sembra giocare quindi a favore della società bianconera, pronta ad approfittarne. Una destinazione che sembra gradita dallo stesso attaccante brasiliano. Una situazione che rischia di essere un problema per la Lazio, considerando soprattutto l’importanza che Felipe Anderson riveste all’interno della rosa di Sarri.