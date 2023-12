Felipe Anderson-Lazio, il rinnovo non arriva: Lotito ha già sostituto in mano

Il rinnovo di Felipe Anderson non è ancora arrivato: in casa Lazio si pensa già al sostituto, Lotito e Sarri l’hanno già individuato.

Sembrava cosa fatta, poi tutto si è arenato o quasi: il rinnovo di contratto di Felipe Anderson con la Lazio ancora non c’è stato. Sarri ha cercato di smorzare gli animi, dicendo che i numeri non all’altezza del talento del brasiliano non sono legati alla questione prolungamento, ma intanto i biancocelesti si stanno muovendo per cercare il suo eventuale sostituto.

Al momento il tutto è e rimane un’idea, una suggestione e poco altro, tuttavia esiste una soluzione a costo zero che potrebbe garantire ai biancocelesti un innesto di qualità, che sta facendo bene in Serie A e soprattutto low cost. Ecco di chi si tratta.

Lazio, Cancellieri se parte Felipe Anderson? Il punto sul rinnovo

La pista posta a Cancellieri dell’Empoli, attaccante esterno il cui cartellino è di proprietà proprio dei biancocelesti. Dopo un’annata, quella precedente, alla corte degli aquilotti, in questa stagione è stato deciso di farlo maturare in provincia, tra le fila dei toscani.

Il ragazzo classe 2000 è riuscito recentemente a sbloccarsi anche sotto il profilo realizzativo, tuttavia le sue prestazioni sono sempre state importanti, imponendosi in pochissimo tempo come un vero e proprio punto fermo della squadra allenata da Andreazzoli.

Idealmente il talento dell’Under 21 dell’Italia sarebbe il sostituto perfetto, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, di Felipe Anderson. Anche il gap dell’esperienza, dopo una stagione completa da titolarissimo tra le fila dell’Empoli, potrebbe essere colmato e risolto. Insomma, tutto sembra lasciar presagire il fatto che, a giugno, la sua posizione possa essere rivalutata per il definitivo salto di qualità.

Tutto, ovviamente, dipenderà anche e soprattutto dal volere di Maurizio Sarri: rientrerà nel suo progetto tecnico per la Lazio che verrà?