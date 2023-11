Lotito apre al rinnovo: “Totale disponibilità”

In casa Lazio si ragiona sul rinnovo e da parte del presidente Claudio Lotito arriva la massima apertura

A Roma è la settimana più calda dell’anno. Poco importa che cada in pieno novembre: quando c’è il derby di mezzo la situazione è sempre rovente. E in casa Lazio il patron Claudio Lotito ha già scaldato gli animi affermando come “I laziali sembra preferiscano soffrire in silenzio, l’altra fazione è più caciarona”.

Il numero uno biancoceleste ha parlato ai microfoni di ‘Radio Serie A’ con ‘Rds’, soffermandosi però anche su questioni relative al mercato. In particolare il presidente della Lazio ha parlato del rinnovo di Felipe Anderson, aprendo le porte al prolungamento del brasiliano, il cui contratto con i capitolini terminerà alla fine di questa stagione. La possibilità di restare a Roma però è alta. L’attaccante mai ha reso così bene lontano dalla capitale e la Lazio sarebbe ben felice di prolungare il contratto, come confermato dallo stesso Lotito: “Felipe è un ragazzo d’oro, con il quale ho un’affinità elettiva, c’è un bel rapporto e da parte mia e della società c’è totale disponibilità nel rinnovare il contratto al ragazzo”.

Lazio, Lotito elogia Luis Alberto: “Secondo solo ad Immobile”

Un segnale importante da parte dunque del presidente laziale, che oltre al rinnovo di Felipe Anderson, ha parlato anche di Luis Alberto. Lo spagnolo ha rinnovato un mese fa il contratto con i capitolini.

Lo spagnolo, che all’inizio dell’avventura Sarri sembrava non aver trovato grande feeling con l’allenatore toscano, ora è elemento indispensabile. “Ha un carattere particolare, ma anche lui è conscio di questo – ha affermato Lotito – Quando è andato via Milinkovic-Savic, Luis Alberto aveva ricevuto una proposta dall’Arabia Saudita. Io ho ritenuto che potesse in qualche modo incarnare lo spirito dello spogliatoio ed è rimasto. Nella graduatoria interna è diventato secondo subito dopo Immobile ed è un riferimento per il gruppo. Ci mette determinazione, passione e sacrificio”.