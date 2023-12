Juve, assalto a Locatelli a gennaio: scambio o 35 milioni cash

Juventus, assalto a Locatelli già a gennaio: il centrocampista può finire in uno scambio o partire per una cifra attorno ai 35 milioni di euro

Una serie di infortuni che cominciano a diventare un problema. Ecco che il Tottenham sta guardando con attenzione a nuovi innesti a centrocampo. E uno dei giocatori finiti nel mirino degli Spurs è Manuel Locatelli.

Il centrocampista della Juventus, sotto contratto con i bianconeri fino al 2028, piace infatti al Tottenham, che sta sondando con attenzione il mercato per acquistare un nuovo centrocampista. Il nuovo infortunio di Rodrigo Bentancur, che resterà ai box per circa due mesi e mezzo, ha complicato e non poco i piani di Ange Postecoglou. Vero che i londinesi non avranno impegni europei, ma c’è una Champions League da conquistare e avere una rosa competitiva resta fondamentale. Per questo il Tottenham, sottolinea ‘Todo Fichajes’ starebbe pensando al centrocampista bianconero, che potrebbe partire per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Juve, Tottenham su Locatelli: ipotesi di scambio con Hojbjerg

L’infortunio di Bentancur, come detto, obbliga il Tottenham a fiondarsi sul mercato. Uno degli obiettivi dei londinesi è Kalvin Phillips, che sembra in uscita dal Manchester City e che piace tantissimo anche alla Juventus.

Il Tottenham rischia quindi di diventare una rivale in più nella corsa al centrocampista inglese. Inoltre gli Spurs, a questo punto, difficilmente potrebbero andare a cedere Emil Hojbjerg. Il danese piace molto alla Juve, ma l’infortunio di Bentancur complica tutto. Il Tottenham però, visto l’interesse nei confronti di Locatelli, potrebbe anche decidere di sacrificare l’ex Bayern e utilizzarlo come carta di scambio. Vista la valutazione di Locatelli, appunto vicina ai 35 milioni, per abbassare le pretese bianconere i londinesi potrebbero provare ad intavolare uno scambio inserendo il danese. A quel punto il conguaglio nelle casse della Juventus sarebbe inferiore. Hojbjerg è sotto contratto fino al 2025 e la cifra che gli inglesi potrebbero girare alla Juventus potrebbe essere tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una situazione da tenere certamente monitorata, anche perché la Juve punta a nuovi innesti a gennaio in mediana. E la pista che porta a Fabian Ruiz del Psg sembra essere sempre più in salita. Più facile quindi che la dirigenza possa optare per altri nomi.