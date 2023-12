La Juve punta Fabian Ruiz: la posizione del PSG per gennaio | CM.IT

Fabian Ruiz è da tempo nel mirino della Juventus. Le idee del PSG sullo spagnolo in vista del mercato di gennaio.

Fabian Ruiz è tornato da diverse settimane al centro dei rumors di calciomercato italiani. Dello spagnolo, in realtà, negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto per il brutto infortunio subito durante la sfida tra Le Havre e PSG, che ha dovuto abbandonare dopo pochi minuti in barella. Il colpo alla spalla destra subito gli ha causato una lussazione, per fortuna senza fratture.

Il club francese non ha dato ulteriori chiarimenti sui tempi di recupero, ma è chiaro che per il centrocampista il 2023 si è concluso in anticipo e che il 2024 comincerà con un po’ di ritardo. La notizia ha causato interrogativi anche sul suo futuro imminente, visto che il nome di Fabian, da tempo, è sul taccuino della Juventus per rinforzare il centrocampo.

Il profilo dell’andaluso piace a Torino da anni, e l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che lo ha portato all’ombra del Vesuvio, rende l’interesse ancora più attuale. Il ds bianconero ne ha parlato recentemente con i suoi agenti, ma l’affare, ad oggi, è in salita e di certo non per il recente infortunio.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz in salita: le ultime

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it il PSG, infatti, ha fatto sapere che rifiuterà proposte per il suo prestito e che, in ogni caso, considera Fabian un elemento sul quale puntare ancora e da non cedere nella sessione invernale. Il 27enne, acquistato un anno fa per 23 milioni di euro, si stava consolidando come titolare dopo un inizio con alti e bassi, partendo dall’inizio in sei giornate di Ligue1 sulle ultime nove e anche nella sfida al Newcastle di Champions League dello scorso 28 novembre.

Per tentare di far cambiare idea ai parigini, che dovrebbero comunque sostituire l’iberico sul mercato (visto l’infortunio e la giovanissima età di Zaire-Emery, servirebbe un ricambio di sicuro valore), la Juventus dovrebbe mettere sul piatto un’offerta economicamente molto importante, magari finanziabile con la cessione di Iling Junior. Dalla Francia, per ora, fanno sapere che non sarà semplice.