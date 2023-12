40 milioni in cassa: così la Juve può salutare il gioiello

La Juventus potrebbe cedere uno dei suoi gioielli, le concorrenti iniziano ad essere molte: servono 40 milioni di euro

La Juventus negli ultimi anni è diventata uno dei migliori club in Europa per la produzione di giovani talenti, che possono farsi le ossa con la Next Gen e poi approdare in Prima Squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri. Qualcuno, però, a Torino sta bruciando le tappe e ora mette il tecnico livornese alle strette.

Si tratta di Kenan Yildiz, con l’esordio in Prima Squadra con la nazionale turca che ha acceso i riflettori del mondo sul suo talento. Massimiliano Allegri ne ha parlato sempre benissimo, indicandolo come un assoluto predestinato e la Juventus crede fortemente in lui. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, nelle ultime settimane si è rinforzato l’interesse del Liverpool su Yildiz. I Reds non sono l’unica società ad essersi già mossa per il turco classe 2005, su di lui ci sono anche diversi club turchi, che sognano di costruire la propria squadra intorno alla nuova stella del calcio turco. La Juventus, intanto, fissa il prezzo.

Non solo Liverpool, l’Arsenal fa sul serio per Yildiz: servono 40 milioni

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, l’Arsenal avrebbe mosso i primi passi per Kenan Yildiz: un contatto con Cristiano Giuntoli ci sarebbe stato e sarebbe servito per capire quale sarebbe il punto di rottura per la Juventus.

Il club piemontese si sarebbe detto disponibile a lasciar partire il turco per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il giocatore, per il momento, non ha spinto per lasciare Torino, ma nei prossimi mesi si aspetta di trovare il campo con maggiore continuità. Allegri si trova davanti ad un bivio: o trova il modo di dare maggiore minutaggio a Yildiz oppure rischia di perdere uno dei talenti più brillanti a sua disposizione.