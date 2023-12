Graziano Bini: “Non è fuga Inter. Fallo di Lautaro su Lobotka? Solo chiacchiere” | ESCLUSIVO

Lo storico ex difensore e capitano dell’Inter Graziano Bini ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni.

L’Inter vince e convince al Maradona contro il Napoli e ritorna in vetta alla classifica. Il 3-0 dei nerazzurri è la risposta ai tre punti conquistati in extremis dalla Juventus e inguaia gli azzurri di Mazzarri, a -11 dal primo posto.

Graziano Bini, storico ex difensore e capitano dell’Inter tra gli anni ’70 e ’80 (con cui ha vinto anche uno Scudetto), ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Si è sempre nutrito di pane e calcio. Fece il provino per entrare nelle giovanili dell’Inter sotto l’attenta osservazione di mister Helenio Herrera. Rimase 14 anni a Milano sponda nerazzurra e chiuse la carriera da calciatore al Genoa nel ’87. Dopo il ritiro ha iniziato l’avventura da osservatore e ha scoperto, tra i tanti, anche Radja Nainggolan e Hugo Campagnaro.

Bini frena l’entusiasmo: “Non solo l’Inter per lo Scudetto. Ecco come si vincono i campionati”

Signor Bini, l’Inter è già in fuga per lo Scudetto?

“No, assolutamente no. C’è la Juve a due punti…Diventerà una corsa a tre. Dipenderà un po’ dal Napoli, quando finirà questo momento negativo. In questo momento vedo più avvantaggiato il Milan ad insidiare Juve e Inter”.

Qual è la differenza tra quest’Inter e quella delle due scorse stagioni?

“Nelle due annate precedenti l’Inter perdeva punti con le squadre di medio-bassa classifica. Questo ti fa vincere il campionato”.

Si aspettava questo Napoli così in difficoltà a casa propria, al Maradona?

“Fa fatica in casa, ora c’è un nuovo allenatore…Ma ieri ho visto un buon Napoli, è stata una bella partita. Se il risultato è bugiardo? Il 3-0 dell’Inter è un po’ esagerato, ma la vittoria dei nerazzurri è meritata. C’è da dire che anche la squadra di Mazzarri ha giocato una buona partita”.

Che ne pensa delle polemiche arbitrali venute fuori da Napoli-Inter? Era fallo quello di Lautaro su Lobotka?

“Sono tutte chiacchiere”.

Si aspettava quest’impatto di Marcus Thuram al primo anno in Serie A?

“Thuram sta migliorando, acquisto azzeccatissimo. In termini di gol non segnava moltissimo e adesso, oltre a giocare bene per la squadra, realizza tanto. Lui e Lautaro la coppia d’attacco migliore del campionato in questo momento”.

E su Sommer che dice? Sta dando garanzie alla difesa…

“Ieri sera ha fatto due parate incredibili. Sembrava che avessero preso un portiere così…E invece l’Inter ha acquistato un portiere di altissima categoria. Sommer è molto bravo”.