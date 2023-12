Calhanoglu e Thuram via insieme: 120 milioni all’Inter, tutti di plusvalenza

L’Inter, tra la sessione invernale e quella estiva, potrebbe perdere due titolarissimi. Sul piatto 120 milioni di euro da parte della Premier League

Nonostante l’ottima stagione, Simone Inzaghi non può dormire sonni tranquilli in vista del mercato. La Premier League, infatti, avrebbe messo nel mirino due top dell’Inter, che potrebbero lasciare l’Italia già a partire dalla sessione invernale.

La stagione dell’Inter sta proseguendo spedita alla caccia della seconda stella. Anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà economiche, l’Ad nerazzurro Giuseppe Marotta è riuscito a costruire una rosa competitiva su più fronti. Gli ottimi risultati che la squadra si Simone Inzaghi sta raggiungendo, hanno portato gli occhi di alcuni club europei sui gioielli del club.

In particolare, secondo quanto riportato da InterLive.it, la Premier League avrebbe messo nel mirino due giocatori nerazzurri. Il Manchester United e il Liverpool, entrambe alla ricerca di un attaccante, sarebbero pronte ad affondare il colpo per Marcus Thuram, arrivato all’Inter solo la scorsa estate, ma già trasformato in un top player da Simone Inzaghi. L’offerta per il cartellino del francese potrebbe arrivare addirittura a 70 milioni di euro, una plusvalenza che aiuterebbe molto le casse della società milanese.

Non solo Thuram: la Premier punta Calhanoglu

Marcus Thuram non è l’unico calciatore nerazzurro finito nei desideri della Premier League. Anche Hakan Calhanoglu, infatti, ha attirato su di se diverse attenzioni da top club inglesi, che in estate potrebbero provare ad affondare il colpo.

Come per Thuram, anche Hakan Calhanoglu è arrivato all’Inter a parametro zero ed è stato trasformato dalla cura Simone Inzaghi. Nel periodo trascorso in nerazzurro, il turco è diventato un idolo della tifoseria e un giocatore indispensabile in mezzo al campo. Le sue grandi prestazioni non sono passate in osservate in Premier League, con molti top club pronti a bussare alla porta di Steven Zhang.

Già la scorsa estate il West Ham si era interessato al calciatore, ma solo in caso di partenza di Lucas Paquetà, rimasto poi a Londra. Nelle prossime sessioni di mercato, gli Hammers potrebbero tornare alla carica per l’ex Milan, indipendentemente dal futuro del centrocampista brasiliano. L’offerta sarebbe vicina ai 50 milioni di euro e anche Liverpool e Chelsea sembrerebbero interessate alla trattativa. L’Inter non vorrebbe privarsi di Calhanoglu, ma potrebbe cedere davanti alla giusta cifra.