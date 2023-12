Inter, Pimenta su Mkhitaryan: retroscena e dettagli del rinnovo

Le ultime sul rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan con l’Inter a fronte della scadenza di fine stagione

E’ ormai questione di tempo il rinnovo di Mkhitaryan con i colori nerazzurri. Come confermato dalla super agente Rafaela Pimenta nell’intervista Esclusiva concessa sulle pagine di Calciomercato.it, la trattativa con l’Inter procede spedita e tutte le parti in causa nutrono un certo ottimismo sulla finalizzazione dell’accordo.

Del resto stiamo parlando di un calciatore per il quale il tempo sembra essersi fermato. Arrivato all’Inter a parametro zero quasi in sordina dalla Roma nell’estate 2022, il centrocampista armeno in poco tempo ha ribaltato le gerarchie della mediana nerazzurra diventando un titolarissimo di Simone Inzaghi sin dalla prima stagione. Una crescita che non ha smesso di sorprendere, la sua, sia dal punto di vista tattico che fisico.

Non è un caso se l’allenatore piacentino lo ha utilizzato in tutti i match di campionato in questa stagione per un totale di 508 minuti. Annata sin qui superlativa, resa ancora più esaltate dalla doppietta siglata nel derby con il Milan stravinto dai nerazzurri lo scorso settembre. Un calciatore che a 34 anni si è riscoperto tra le migliori e più complete mezzali del nostro campionato, ora determinato a proseguire la sua avventura in maglia Inter ancora per qualche anno.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Mkhitaryan

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, oltre alle parole dell’agente, nei giorni scorsi la nostra redazione aveva anticipato i dettagli dell’affare con il club nerazzurro.

Nello specifico, le due parti stanno continuando a lavorare per un rinnovo di due stagioni, secondo un accordo annuale fino al giugno 2025 con opzione per il prolungamento per un altro anno. L’ingaggio rimarrà pressoché invariato sui 3,5 milioni netti, di poco inferiore ai 5 milioni lordi grazie al Decreto crescita.

Firma ufficiale attesa a questo punto entro Natale, con la trattativa entrata ufficialmente nei dettagli secondo le parole della procuratrice ai nostri microfoni: “Mkhitaryan? Ero con lui domenica 19 novembre. Abbiamo mangiato un po’ di prosciutto e una piccola mozzarella. È un calciatore di grande serenità e maturità. Gioca per passione, con cuore. Il rinnovo con l’Inter? La voglia di tutti c’è. Adesso i dettagli vengono affrontati come meritano”.