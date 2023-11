Atalanta-Napoli probabili formazioni: Scamacca titolare, Osimhen dalla panchina

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, incontro valido per la 13a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Scamacca sfida Raspadori

Il campionato ritorna dopo la sosta per le nazionali, l’ultima fino a marzo, e lo fa con non poche novità nella rosa del Napoli. Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Empoli, Rudi Garcia è stato esonerato e al suo posto è tornato Walter Mazzarri.

Terza esperienza per lui sulla panchina azzurra (la prima come vice), a distanza di 10 anni dall’ultima volta. Il tecnico toscano si ritroverà ad allenare la squadra più forte mai avuta a disposizione, ma lo dovrà fare con un modulo diverso, un 4-3-3 mai provato prima. E’ stato il diktat di Aurelio De Laurentiis, che ha immediatamente convinto Mazzarri.

Dall’altra parte ci sarà un’Atalanta agguerrita e reduce da uno scialbo pareggio contro l’Udinese riacciuffato all’ultimo secondo. Una chance sprecata per superare proprio i partenopei in classifica.

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni della partita

Pochi i dubbi di Gian Piero Gasperini a poche ore dalla big match del Gewiss Stadium. Il primo in difesa, con Djimsiti che parte favorito su Toloi. Sull’esterno Hateboer spinge, ma la titolarità di Ruggeri sembra ancora in vantaggio. Infine sulla trequarti si vedrà ancora Pasalic, ma è agguerrito De Ketelaere.

Per Mazzarri qualche possibile novità nell’undici titolare. Olivera potrebbe infatti concedere spazio a Juan Jesus in un insolito ruolo da esterno. Possibile un suo impiego in quella posizione per trasformare la difesa a 3 con Natan e Rrahmani e sfruttare un lavoro diverso sulle fasce. Vivo anche il ballottaggio tra Elmas e Zielinski, con il primo favorito per via dell’influenza che ha colpito il polacco. Infine in avanti si vedrà ancora Raspadori, in vantaggio su Simeone e su Victor Osimhen che al massimo partirà dalla panchina.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Atalanta-Napoli, dove vederla in tv

Il match tra Atalanta e Napoli valido per l’13a giornata di campionato ed in programma dalle 18.00, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare la partita basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Atalanta e Napoli

Dopo il big match odierno, la Dea sarà chiamata all’impegno europeo contro lo Sporting Lisbona. I bergamaschi toneranno poi in campo in campionato contro il Torino, prima di sfidare il Milan in casa. A metà dicembre sarà poi ora del Rakow in Europa League e della Salernitana in Serie A.

Per il Napoli il calendario è durissimo. In programma ci saranno le sfide contro il Real Madrid ed il Braga in Champions, in mezzo alle quali gli azzurri dovranno vedersela contro l’Inter al Maradona e la Juventus all’Allianz Stadium.