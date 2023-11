Dall’ex Inter messaggio alla Juve: “Non so se accadrà ancora”

Dal ritorno di Del Piero alla Juventus al derby d’Italia di domenica sera: il messaggio di Sebastian Frey

Il ritorno di Del Piero, le considerazioni ed il pronostico su Juventus-Inter, il lancio di Camarda in prima squadra. Sebastian Frey parla a tutto campo nel suo intervento al canale Twitch di Tv Play.

L’ex portiere francese parla così della Juventus: “Mi sorprende vederla in difficoltà a livello societario. Per me hanno sempre avuto un modo europeo di gestire il club. Per forza di cose la Juve partirà da una storia nuova, anche se bisognerà capire il modo in cui lo faranno”.

Frey continua: “Non so se sarà ancora protagonista in Italia o in Europa. Del Piero? Nessuno meglio di lui potrebbe mandare un segnale. Sarebbe un trascinatore assoluto anche per quanto fatto in passato. Per me è il ‘Beckham italiano’, ha saputo veicolare la sua immagine in maniera pulita e seria”.

Juventus-Inter, il pronostico di Frey

Frey quindi passa a parlare di Juventus-Inter che definisce “una partita emozionante e sentitissima”.

Per l’ex portiere Calhanoglu potrebbe essere il calciatore chiave perché “è troppo importante quest’anno per Inzaghi, uno dei migliori nel suo ruolo al mondo”. Positivo anche il giudizio su Rabiot, definito “giocatore importantissimo per l’equilibrio”, mentre Barella “starà bene mentalmente dopo la qualificazione agli Europei”.

Infine, c’è spazio anche per una pronostico: “L’Inter è favorita, ma la Juve ha raggiunto un’ottima solidità”. Quindi un breve passaggio su Camarda: “Lo farei entrare a partita in corsa, è presto per essere subito titolare. Qualche minuto glielo concederei”.