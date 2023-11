Osimhen, scelta fatta: ecco la sua prossima squadra

Victor Osimhen e un futuro che si inizia a intravedere lontano dal Napoli: l’attaccante nigeriano ha scelto la prossima squadra

Si riparte dopo la pausa nazionali e tra le squadre più attese c’è senza dubbio il Napoli, che prova a rialzarsi con Mazzarri in panchina dopo Rudi Garcia ma è atteso da impegni complicatissimi. Il tecnico livornese potrà comunque contare su Victor Osimhen, al rientro dall’infortunio.

Il nigeriano sarà a disposizione per le prossime sfide, anche se la sensazione è che con l’Atalanta, sabato, non sia pronto per giocare dall’inizio e partirà dalla panchina. Sul capocannoniere dello scudetto il Napoli punta molto per riprendersi da un periodo negativo, un inizio di stagione di sicuro inferiore alle attese per tutto l’ambiente azzurro. Ma mentre la tifoseria partenopea culla speranze e propositi di riscossa, si pensa anche al futuro, che per la prossima stagione potrebbe vedere Osimhen lontano dal Golfo.

Il contratto, come noto, con il Napoli è in scadenza nel 2025, al momento non si intravedono segnali per il rinnovo. La cessione, a questo punto, per l’estate appare inevitabile. Le pretendenti di sicuro non mancano a Osimhen, che sembra avere già fatto la sua scelta.

Napoli, Osimhen ha deciso: ecco la chiave della sua scelta

Il 25enne è ambito soprattutto in Premier League, con tre squadre su tutte assai interessate. Parliamo di Chelsea, Arsenal e Tottenham.

E nonostante il momento difficile dei ‘Blues’, proprio su di loro sembra essere ricaduta la scelta di Osimhen. Una ipotesi suggestiva per lui, specialmente dopo aver parlato via messaggio con una leggenda come Drogba. Uno scambio di vedute di cui aveva parlato giorni fa nel podcast di un altro ex Chelsea come il connazionale Obi Mikel. Le informazioni dell”Evening Standard’ confermerebbero la decisione di Osimhen di unirsi alla squadra di Pochettino nel prossimo futuro.