Dalla Juve al Milan: Furlani fa saltare il banco

Dalla Juventus al Milan, Furlani e Moncada fanno saltare il banco per il colpaccio a gennaio. Tutti i dettagli

Protagonista in estate, il Milan è pronto a regalare nuovi colpi di mercato anche a gennaio. La società rossonera cerca in primis rinforzi in difesa e in attacco, ma attenzione anche alla situazione in mediana.

Per il centrocampo infatti sarebbe spuntato un nome molto noto, che ha già giocato in Serie A e che piace molto alla Juventus. Si tratta di Fabian Ruiz. Lo spagnolo sta trovando poco spazio al Paris Saint-Germain sotto la gestione di Luis Enrique e potrebbe cambiare aria già a gennaio. L’ex Napoli è sotto contratto fino al 2027 e potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, il Milan lancia la sfida per Fabian Ruiz

La Juventus lo sta seguendo con attenzione e Giuntoli ha già incontrato gli agenti del giocatore. Il nodo maggiore, però, resta legato allo stipendio percepito dall’andaluso.

E allora, come sottolinea ‘Fichajes.net’, il Milan sarebbe pronto ad inserirsi. Dalla Spagna sottolineano infatti come il giocatore sia sostanzialmente in partenza e Furlani ci starebbe pensando attentamente, anche se l’affare non è semplice. Il Psg non si opporrà alla cessione in caso di un’offerta ritenuta congrua. Anche per i rossoneri ci sono però delle difficoltà. In primis la concorrenza con i club della Liga. L’Atletico Madrid segue da tempo il classe 1996, ma attenzione pure al Barcellona. L’interesse dei catalani non è nuovo ed ora, con il grave infortunio occorso a Gavi che resterà fuori per tutta la stagione, i Blaugrana potrebbero bussare prepotentemente alla porta dei parigini per il giocatore spagnolo.

Un doppio ostacolo per i rossoneri, a cui va aggiunto il prezzo fatto dai parigini. Inoltre c’è da considerare come l’investimento in mediana non sarebbe così prioritario per i meneghini. Pioli è infatti pronto a riaccogliere una pedina importante come Ismael Bennacer, che sta recuperando dall’infortunio e potrà quindi contare su un centrocampista in più nelle rotazioni. Invece è in difesa che la situazione è preoccupante. Con tanti giocatori out per problemi fisici, la priorità sembra essere un centrale difensivo: molti sono i profili valutati, in particolare piace Kelly del Bournemouth, il cui contratto scadrà alla fine della stagione.