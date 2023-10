Juventus, trovato il jolly: c’è già un ostacolo per Allegri

La Juventus resta sulle tracce di Fabian Ruiz: i bianconeri sul centrocampista ex Napoli che ha altre pretendenti in giro per l’Europa

Rischia di complicarsi l’affare Fabian Ruiz per la Juventus: occhio alle sirene di mercato per il centrocampista spagnolo di proprietà del Paris Saint-Germain.

La prossima sessione invernale di calciomercato vedrà la Juventus impegnata a trovare rinforzi a centrocampo. Rinforzi necessari dopo le lunghe squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli per doping e scommesse. Già diversi i nomi finiti nel mirino di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato bianconera. Tra questi c’è quello di Fabian Ruiz, classe ’96 di proprietà del Paris Saint-Germain con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il Napoli lo portò in Italia dal Real Betis nell’estate 2018 a fronte di una spesa di trenta milioni di euro, per poi cederlo al Paris Saint-Germain a ventitré milioni un anno fa. Il centrocampista spagnolo non è un titolarissimo della squadra allenata da Luis Enrique. Ecco perché a gennaio potrebbe cambiare aria, magari con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. La Juventus sembra essere seriamente interessata al giocatore, ma il club bianconero deve fare i conti con diverse difficoltà.

Calciomercato Juventus, c’è un ostacolo per Fabian Ruiz

Il giocatore è finito al centro di molte polemiche proprio per il suo rendimento all’ombra della Torre Eiffel, nonostante il recente gol contro lo Strasburgo. Uno scenario che potrebbe spingere il giocatore a lasciare Parigi già a gennaio, anche se magari non a titolo definitivo.

La Juventus ha fiutato l’affare e a gennaio potrebbe fare un tentativo per portare il centrocampista nativo di Los Palacios y Villafranca alla corte di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora però potrebbe dover fare i conti con la concorrenza del Barcellona. Anche il club blaugrana, infatti, è alla ricerca di un centrocampista capace di giocare in più ruoli. E proprio Fabian Ruiz potrebbe formare un ottimo tandem con De Jong e Pedri e rappresenterebbe una validissima alternativa a Gundogan. La Juventus è avvisata e Giuntoli avrà da lavorare per cercare di chiudere l’affare in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.