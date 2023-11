Milan, riecco Bennacer: le ultime da Milanello |CM.IT 

La squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare a Carnago. Buone notizie per quanto riguarda l’algerino

Trovare un motivo per sorridere in casa Milan in questi giorni non è certo facile.

Ieri è arrivata la notizia relativa ad Alessandro Florenzi, che rischia di privare il Diavolo di un altro elemento della rosa, in un momento non certo semplice in cui l’ infermeria è davvero piena.

La squadra, nel frattempo, è tornata ad allenarsi a Milanello. Una squadra priva dei nove giocatori, impegnati con le rispettive nazionali, e chiaramente dei tanti infortunati, che stanno svolgendo lavoro differenziato per ritrovare la forma migliore.

Non hanno così lavorato in gruppo nemmeno oggi Christian Pulisic, Davide Calabria, Rubén Loftus-Cheek e ovviamente Rafa Leao. I primi tre puntano ad esserci già contro la squadra di Vincenzo Italiano e dalle parti di Milanello, dunque, si respira calma in merito.

Discorso diverso per il portoghese, che deve smaltire una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Di fatto è una corsa contro il tempo per poterci essere con il Borussia Dortmund. Nei prossimi giorni ne capiremo certamente di più, ma la speranza resta viva.

Milan, conto alla rovescia per Bennacer

Come dicevamo, è davvero complicato trovare una notizia positiva alla quale aggrapparsi per ritrovare il sorriso, ma a Milanello ieri c’è chi non era certo triste di allenarsi con il gruppo.

Stiamo chiaramente parlando di Ismael Bennacer, tornato a lavorare parzialmente con la squadra, svolgendo il riscaldamento e il torello. Oggi l’algerino, come appreso da Calciomercato.it, ha svolto quasi tutto il lavoro con i compagni. Un passo in avanti importante che testimonia come il rientro sia davvero vicino e che l’operazione al ginocchio sia ormai un brutto ricordo. Dalle parti di Carnago predicano chiaramente calma, ma per Bennacer il peggio è alle spalle ed è dunque ufficialmente partito il countdown verso il vero ritorno in campo. Dicembre è il mese cerchiato in rosso: i tifosi e Stefano Pioli non vedono l’ora di riabbracciare uno dei leader tecnici della squadra. Ormai manca poco.