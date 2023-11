Florenzi non sarà l’ultimo nome: l’inchiesta della Procura di Torino va avanti | CM.IT

Si allarga l’inchiesta sulle scommesse illegali della Procura di Torino. Potrebbero essere coinvolti altri giocatori

L’agenzia è arrivata nella tarda serata di ieri: c’è anche Alessandro Florenzi tra gli indagati della Procura di Torino nell’inchiesta sulle scommesse illegali.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al terzino del Milan non è stato ancora notificato nulla. Almeno fino alle scorse ore, la Mobile di Torino guidata da Luigi Mitola, non ha recapitato nessun avviso di garanzia al difensore ex Roma.

Sempre dalla Procura arriva il più classico: non si conferma né si smentisce alla richiesta di commenti sull’iscrizione di Florenzi nel registro degli indagati. Allo stesso tempo, non si smentisce, però, il passaggio di carte ad un’altra Procura, quella della Figc. Perché, se dovesse formalizzarsi l’iscrizione di Florenzi nel registro degli indagati, allora sarà il procuratore Chiné a stabilire se ci saranno profili di illiceità dal punto di vista del codice di giustizia sportiva. Da lì comminare un’eventuale squalifica come per Tonali e Fagioli o lasciar cadere come per Zaniolo.

La giustizia ordinaria potrà, invece, condannare per poche decine di migliaia di euro i comportamenti che avranno violato il codice penale per scommesse su siti illegali.

La discovery della Procura di Torino: altri nomi in arrivo

La Procura di Torino, sempre secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, potrebbe fare presto altri nomi.

Quella che si chiama “discovery”: verranno fuori i nomi di altri uomini del mondo del calcio coinvolti in questa inchiesta. I tempi saranno da stabilire anche in base alle iniziative difensive di coloro i quali sono coinvolti.

Si tratterà di una discovery limitata. La sensazione è che si tratti ancora di tempi lunghi per mettere a nudo tutto il sistema messo sotto la lente d’ingrandimento del pm Manuela Pedrotta. Il focus dell’indagine resta un sistema di scommesse illegali (non legate solo al calcio) in siti che non sono regolamentati.