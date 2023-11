Caso scommesse, l’indagine si allarga: coinvolto Florenzi

Si allarga il caso scommesse con la Procura di Torino che avrebbe iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Florenzi

Come la scorsa pausa per le Nazionali, anche in quest’occasione è il caso scommesse a prendersi improvvisamente la scena. La notizia arriva da Torino, dove la Procura avrebbe iscritto nel registro degli indagati un altro calciatore.

Si tratterebbe, stando a quanto riportato dall”AGi’, di Alessandro Florenzi, esterno del Milan, che andrebbe ad aggiungersi ai nomi di Tonali, Fagioli e Zaniolo, tutti sotto indagine dei magistrati della Procura del capoluogo piemontese. Non sono finora emersi particolari sulle indagini che riguardano il 32enne.

Ora bisognerà attendere gli eventuali sviluppi, anche sportivi dell’inchiesta. Per i tre calciatori indagati l’esito è stato finora diverso: Fagioli e Tonali hanno scelto la strada del patteggiamento, con una squalifica di 7 e 10 mesi oltre alle pene accessorie. Per Zaniolo, invece, deve ancora pronunciarsi la Procura federale.

Milan, Florenzi sotto indagine: stessa accuse di Zaniolo

Il caso riguarda un giro di scommesse su portali non legali e ha coinvolto finora tre calciatori di Serie A, come detto. Per Fagioli e Tonali, con il patteggiamento, è scattata la squalifica a livello sportivo, avendo scommesso anche su partite di calcio.

Zaniolo, invece, ha sempre affermato di non aver mai puntato sul calcio. Per Florenzi, a quanto si apprende, l’accusa dovrebbe essere la stessa. Lato Milan, la società non conferma, né smentisce, affermando di non sapere altro che quanto letto dalle agenzie.