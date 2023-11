Nazionali maledette, UFFICIALE: rottura completa del crociato e maxi-risarcimento

È arrivato il responso ufficiale degli esami svolti questa mattina che hanno confermato il bruttissimo infortunio per un top player europeo

La pausa delle nazionali torna a ‘colpire’. Con la Nazionale che questa sera si giocherà l’accesso diretto all’Europeo del 2024, la variabile infortuni sta condizionando inevitabilmente tutti. Gli Azzurri hanno dovuto subito fare a meno di Calabria e Locatelli in primis, poi anche Vicario si è fermato per una influenza. Spalletti non avrà a disposizione neanche Bastoni, che ha riportato un infortunio muscolare che lo toglierà anche a Inzaghi per diverse settimane.

L’Italia però non è l’unica a patire la questione infortuni, anzi. A Gavi è andata purtroppo molto peggio. Nella partita di ieri contro la Georgia, il centrocampista del Barcellona ha riportato un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a uscire in lacrime. In Spagna la sensazione è stata subito pessima. Oggi Gavi è arrivato a Barcellona per sottoporsi agli esami strumentali, lasciando poco fa la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despì insieme al suo agente, Ivan de la Pena. A stretto giro di posta è arrivato il comunicato ufficiale che conferma tutto: “l test effettuati lunedì mattina su Gavi hanno evidenziato una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un infortunio associato al menisco laterale. Il giocatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni dopo il quale verrà rilasciato un nuovo aggiornamento medico”.

Barcellona, rottura del crociato per Gavi: il risarcimento della Fifa

Ieri sera nello spogliatoio, come racconta il ‘Mundo Deportivo’, Gavi era inconsolabile dopo l’infortunio al ginocchio: “Non può essere, perché proprio io?” Il ragazzo classe 2004 non aveva praticamente mai riportato infortuni, né era stato lontano dal campo per più di due partite. I compagni hanno provato a fargli forza, ma senza riuscirci.

“È la vittoria più amara della mia carriera”, ha detto poi il ct De La Fuente. A questo punto si apre anche la questione diplomatica e finanziaria, con l’indennizzo che spetta al Barcellona da parte della Fifa. Il risarcimento scatta dal 29esimo giorno di inattività e va in base allo stipendio fisso del calciatore. Nello specifico, con la lesione del crociato se fossero sei mesi di stop si parlerebbe di un minimo di 3.082.200 euro di risarcimento. Nel caso di otto mesi, 4.315.080 euro. In Spagna, in ogni caso, parlano anche di un Barcellona infuriato con la federcalcio spagnola e il ct, dal momento che l’utilizzo di Gavi era da considerare non necessario in quanto la Roja era già abbondantemente qualificata.