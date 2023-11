Milan-Kelly, segnali concreti di passi in avanti: rifiutati altri profili | CM.IT

Segnali concreti di avvicinamento tra il Milan e Kelly: il club rossonero sta scartando altri profili per l’assalto all’inglese

Da giorni si parla dell’interesse del Milan per Lloyd Kelly: la necessità di un centrale di difesa è una priorità assoluta per il mercato di gennaio.

Lloyd Kelly del Bournemouth è stato seguito da vicino da Geoffrey Moncada, volato in Inghilterra, lo scorso 28 ottobre, per la sfida con il Burnley. Strapparlo ai rossoneri di Premier League, però, non sarà facile. Gli inglesi, infatti, non appaiono intenzionati a privarsi del calciatore a metà stagione e sono pronti a correre il rischio di perderlo a zero. In estate, d’altronde hanno respinto un’offerta del Tottenham di 20 milioni di sterline (ora il suo cartellino potrebbe essere valutato circa la metà). Proprio gli Spurs non hanno ancora mollato la presa su Kelly, che piace anche alla Juve e al Liverpool. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, però, il Milan è entrato nella fase del pressing forte.

No ad altri centrali: il Milan punta ancora in Inghilterra

Alla nostra redazione sono arrivate conferme di come siano stati diversi i centrali proposti al Milan in queste settimane. E negli ultimi giorni la risposta è stata sempre la stessa: la priorità è Kelly, vediamo se ci sarà bisogno di un piano B.

Tra i profili presentati ce ne sono alcuni anche di grosso spessore. Uno di questi è Mohammed Salisu, ghanese, centrale del Monaco: anche per motivi economici, si tratta di una pista difficilmente praticabile. Soprattutto, agli intermediari è stato spiegato come la priorità sia legata all’inglese del Bournemouth, legato ad in un momento di trattative già importanti.

Pensare ad un affondo decisivo è prematuro: appropriarsi di quell’espressione inglese, ‘advanced talk’, ovvero discorso avanzato che arriva dall’Inghilterra non è scorretto. Kelly si avvicina ad Milan che ha dimostrato la necessità di ritrovare quella compatezza difensiva necessaria per raggiungere grandi obiettivi.