Giuntoli gela Allegri: il nuovo piano Juve a gennaio spiazza il tecnico

La Juventus impegnata nel ‘casting’ per il centrocampo, diversi nomi nel mirino di Giuntoli ma l’idea del ds spiazza Allegri

Poco più di una settimana a uno snodo cruciale per la stagione della Juventus. I bianconeri, domenica 26 novembre, con l’Inter metteranno alla prova le loro ambizioni di scudetto, nello scontro diretto per la vetta della classifica. Un altro snodo verrà poi a gennaio, in una sessione di mercato molto attesa da tutto l’ambiente.

Una finestra di trasferimenti in cui i bianconeri cercano rinforzi di alto profilo per dare sostanza a un percorso virtuoso avviato in questo inizio di stagione. Come noto, la priorità va al centrocampo, dove le rotazioni, tra infortuni e assenze di vario genere, sono assai limitate per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe di certo almeno un giocatore per aumentare il tasso tecnico e la quantità in quel reparto, ma gli sviluppi potrebbero essere imprevisti.

Juventus, poker a centrocampo: la riflessione a sorpresa di Giuntoli

Giuntoli e Manna sono febbrilmente al lavoro, in questa fase, per scegliere il profilo giusto. C’è un elenco che si va facendo nutrito, in questo senso, ma tra tante alternative la decisione alla fine potrebbe essere di ben altro genere.

La Juventus ha ricevuto, alla Continassa, gli agenti di Fabian Ruiz e tra un paio di settimane, come riferito da ‘Tuttosport’, attende quelli di Rodrigo De Paul. Giuntoli e Manna sono poi stati a Londra per prendere informazioni su Hojbjerg e Thomas. Ma alla fine, potrebbe anche non arrivare nessuno di loro. La volontà è quella di operare in modo tale da preservare lo spogliatoio e tutti i giocatori appena citati hanno delle criticità. L’ingaggio di Fabian Ruiz è piuttosto elevato, la volontà di De Paul di lasciare l’Atletico Madrid non è ancora chiara. Hojbjerg e Thomas, dal canto loro, non conoscono il campionato italiano. Dunque, l’arrivo di uno di loro potrebbe infrangere equilibri delicati.