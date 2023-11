Milan, la vendetta è pronta: gli portano via dieci calciatori

Milan, vendetta pronta: ci sono ben dieci giocatori nella lista della spesa del club rivale

Sono ore movimentate in casa Milan. La società rossonera è rimasta spiazzata dalla notizia che Alessandro Florenzi è indagato dalla Procura di Torino per la questione scommesse. Oltre a questo, il club meneghino fa la conta dei tanti infortuni.

La maggior parte della squadra si è fermata a Milanello per lavorare a parte o in gruppo. Molti giocatori sono alle prese con infortuni e non hanno potuto rispondere alla chiamata delle proprie nazionali. L’unico sorriso arriva da Ismael Bennacer, il cui rientro è sempre più vicino. E alla luce di questi infortuni, il club rossonero sta studiando con attenzione il mercato e diversi sono i nomi in lizza per gennaio. Dai profili valutati per l’attacco a quelli per la difesa. Serve necessariamente un centrale, con Kelly del Bournemouth che è uno dei profili maggiormente seguiti. Attenzione però anche agli esterni difensivi.

Piace, da tempo, Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo, che il Milan accoglierebbe come vice-Theo Hernandez. L’ex Barcellona, ora al Real Betis, innalzerebbe la rosa delle alternative e garantirebbe al francese un ricambio di livello. Miranda ha il contratto in scadenza a fine stagione e il suo futuro sembra essere sempre più rossonero. Il Milan potrebbe pensare di bussare alla porta del Real Betis già a gennaio con un minimo indennizzo, ma la società andalusa sarebbe piuttosto arrabbiata per il comportamento del club rossonero.

Betis, vendetta Miranda: dieci giocatori del Milan nel mirino

Dalla Spagna infatti sottolineano come il Real Betis e in particolare il suo direttore sportivo Ramon Planes, siano arrabbiati sia con il Milan, che con il giocatore, reo di non voler rinnovare il contratto.

Ecco quindi che ‘El Gol Digital’ sottolinea come la società andalusa vorrebbe attuare una sorta di ‘vendetta’ nei confronti del Milan e avrebbe adocchiato ben dieci giocatori di proprietà dei rossoneri: l’intenzione è quella di convincerli e portarli in Spagna. Certamente lo scopo non è quello di ingaggiare tutti, ma lo scopo sarebbe quello di dare loro maggior minutaggio, sposando il progetto andaluso. Profili più o meno giovani, alcuni anche in prestito. In primis Adli e Luka Romero, ma anche i giovani Chaka Traore, Simic e Jimenez, questi ultimi due tra i componenti più interessanti della Primavera di Ignazio Abate.

Nel caso di Jimenez, in prestito dal Real Madrid, i biancoverdi vorrebbero provare a beffare il Milan, che ha però un diritto di riscatto nei confronti del giovane spagnolo. Poi ci sono anche i calciatori in prestito. Da Saelemaekers a De Katelaere, passando per i prodotti del vivaio milanista come Colombo, Maldini e Marco Nasti, attualmente al Bari. Profili già visionati dal tecnico biancoverde Pellegrini, con Planes che avrebbe già ricevuto l’ok. Certo, sicuramente il Milan non si priverà di queste pedine a costo zero. Il Betis dovrà essere bravo a soddisfare le richieste rossonere, senza sborsare cifre economicamente troppo alte.