Caso scommesse, Florenzi coinvolto: “Sono incredulo”

Caso scommesse, Florenzi indagato dalla Procura di Torino: scosso l’ambiente rossonero e non solo

Si allarga l’indagine legata alle scommesse. Anche Alessandro Florenzi infatti è finito nel registro degli indagati della Procura di Torino. Una notizia che ha sconvolto non solo tutto l’ambiente Milan, ma il calcio italiano, che, ad una nuova pausa per le Nazionali, deve fare i conti ancora con questa vicenda.

Come vi abbiamo raccontato, l’inchiesta va avanti e il difensore del Milan non sarà l’ultimo nome della Procura torinese, anche se al momento a Florenzi non è stato ancora notificato nulla. Certo la situazione ha scosso parecchio l’ambiente rossonero, che nel frattempo si starebbe guardando intorno anche in ottica mercato. La retroguardia milanista è già alle prese con diversi infortuni e nel peggiore dei casi il club dovrebbe fiondarsi sul mercato per un innesto a gennaio.

Intanto, in merito al caso Florenzi si è espresso anche chi ben conosce il numero 42 rossonero. In un’intervista rilasciata a ‘Notizie.com’, il suo vecchio tecnico non ha nascosto l’incredulità e l’amarezza: “Sono incredulo, anche se indagato non vuol dire colpevole. Alessandro è un ragazzo con dei valori”. CLICCA QUI per leggere l’intervista completa.