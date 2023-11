Florenzi inguaia il Milan: da Jimenez al mercato, le alternative sulla destra

Il Milan potrebbe dover fare i conti con lo stop di Alessandro Fiorenzi. Ecco le soluzione possibili, in attesa di gennaio

Piove sul bagnato in casa Milan. E’ proprio il caso di dirlo, dopo le notizie, arrivate nella serata di ieri, relative ad Alessandro Florenzi.

La Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati il terzino del Diavolo. La vicenda tiene chiaramente con il fiato sospeso il club, che è avvenuto a conoscenza dei fatti solo attraverso l’agenzia. La squadra di Stefano Pioli non sta certo attraversando un buon periodo e se il calciatore dovesse essere squalificato, l’emergenza in difesa sarebbe totale.

La retroguardia rossonera, d’altronde, è stata falcidiata dagli infortuni e con gli stop di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, in occasione della sfida contro il Napoli, il tecnico di Parma vive costantemente con l’acqua alla gola.

Di fatto nelle ultime partite, il Milan ha giocato senza alternative ai titolari Tomori e Thiaw, vista l’indisponibilità anche di Simon Kjaer. Sugli esterni la situazione non è certo migliore, dove hanno giocato Calabria e Theo Hernandez, con Florenzi pronto a subentrare

Ora la situazione è peggiorata, con l’infortunio dell’italiano. E’ vero che il terzino dovrebbe recuperare in tempo per la partita contro la Fiorentina, ma un eventuale stop dell’ex Roma, metterebbe seriamente nei guai il Milan.

Milan, le alternative sulla destra: possibilità per Jimenez

Il Diavolo, infatti, si troverebbe senza alternative sia a destra che a sinistra, spingendo Pioli a doversi ingegnare. Sabato, con il capitano rimasto in panchina, il tecnico di Parma ha deciso di affidarsi a Yunus Musah. Una scelta che si è rivelata disastrosa, ma che potrebbe essere obbligato a riproporre.

L’alternativa sarebbe quella di dare una possibilità ad Alex Jimenez, talentuoso spagnolo, proveniente dal Real Madrid, molto abile ad attaccare, un po’ meno a difendere, che si sta mettendo in mostra con la Primavera di Abate. In quella posizione, poi, ci ha giocato anche il tuttofare Krunic, un’ipotesi anche questa che non si può scartare. Sulla sinistra, invece, l’alternativa ad Hernandez sarebbe il giovane Bartesaghi che ormai da mesi si allena con la prima squadra.

Milan, doppio colpo a gennaio: le idee di Moncada

Fortunatamente, però, al mercato di riparazione non manca molto e a gennaio si potrà correre ai ripari.

La prima idea è quella di riuscire a portare subito Juan Miranda, con il quale è stato raggiunto un principio d’accordo. La speranza è che il Betis decida di liberarlo per meno di cinque milioni.

Sulla destra, invece, il casting è aperto. Il Milan ha voglia, da tempo, di regalarsi un’alternativa a Calabria e potrebbe decidere di anticipare la spesa a gennaio. Florenzi, d’altronde, a prescindere da tutto, appare comunque a fine corsa, visto il contratto in scadenza nel 2025.

Ecco così che il Diavolo è pronto ad attingere dal taccuino di Geoffrey Moncada, sul quale sono presenti davvero diversi nomi. Si guarda in Germania, dove spiccano i profili dei giovani Kiliann Sildillia del Friburgo, e di Joe Scally del Borussia Moenchengladbach, entrambi classe 2002.

Ma attenzione anche alla pista italiana, per avere un giocatore pronto all’uso fin da subito. In questo caso il profilo più interessante è quello di Stefan Posch del Bologna. I rapporti con i felsinei sono ottimi, ma la valutazione non è certo inferiore ai 15 milioni di euro. Più economico è, invece, il cartellino di Valentin Gendrey. Il francese del Lecce ha un contratto in scadenza a giugno e può rappresentare una buona alternativa a Davide Calabria