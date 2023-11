L’accordo segreto tra Palladino e Colpani: Galliani intanto si prepara per giugno

Colpani è uno dei punti fermi del Monza e tra lui e Palladino sembra esserci una sorta di accordo segreto fino a giugno

Il Monza, nell’ultimo turno di campionato, non è andato oltre l’uno a uno contro il Torino; un match non semplice per i ragazzi di Palladino che hanno affrontato l’organizzazione e la voglia dei granata capace anche di andare in vantaggio; i padroni di casa sono riusciti a raggiungere l’obiettivo grazie alla rete di Colpani, giocatore sempre più importante per un club che vuole levarsi grandi soddisfazioni all’interno di questo campionato.

L’azzurro classe 1999 ha già realizzato sei gol e un assist dimostrando di essere assolutamente fondamentale per il sistema di gioco di Palladino; nel 3-4-2-1, Colpani è il trequartista che agisce alle spalle della punta, è abile nell’uno contro uno e sa essere decisivo con i suoi inserimenti e le sue conclusioni dalla distanza.

Elemento fondamentale e che sembra avere una sorta di accordo segreto con Palladino; il fantasista infatti resterà al Monza fino al termine della stagione con l’obiettivo di togliersi diverse soddisfazioni sia personali sia di squadra. La sensazione è che il club possa lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Conference League anche se (bisogna dirlo) la strada è lunga e ricca di ostacoli. Stagione importante per il centrocampista che, nella prossima estate, sembra essere pronto a fare il definitivo salto di qualità.

Colpani, stagione fondamentale: in estate può finire in una big

Inutile nascondersi: Colpani sta dimostrando di avere le qualità e i crismi per andarsi ad imporre in una squadra con ambizioni superiori rispetto a quelle del Monza senza voler nulla togliere ai ragazzi di Palladino. La sensazione è proprio che, nella prossima sessione estiva di mercato, il classe 1999 sia destinato al definitivo salto di qualità.

Le prestazioni di Colpani non sono passate inosservate e sono diverse le squadre ad aver messo gli occhi sul fantasista del Monza; una di queste è l’Inter con i nerazzurri che potrebbero andare a rinforzare le qualità della rosa a disposizione di Inzaghi. Nella prossima sessione estiva di mercato si potrebbe accendere il duello tra nerazzurri e bianconeri che, alla ripresa della sosta, si sfideranno per una partita determinante in ottica scudetto.

In questa prima parte di stagione Colpani è senza ombra di dubbio uno dei migliori per rendimento ed importanza all’interno della propria squadra; ora la nazionale con l’obiettivo di andare ai prossimi Europei, poi la stagione con il suo Monza e nella prossima stagione la concreta possibilità di andare in una big per dimostrare tutte le sue qualità.