Inter e Juve su Colpani, Palladino: “L’ho guardato negli occhi e gli ho detto questo”

Colpani sta attraversando un periodo di forma straordinario che ha attirato l’attenzione di molti top club, Juve e Inter su tutte. Il suo allenatore Palladino ha parlato della situazione in conferenza stampa

La stagione di Andrea Colpani non è di certo passata inosservata tra le squadre di alta fascia in Serie A. Sopratutto Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia in estate per strappare il talento classe 1999. Nel frattempo però, Palladino si gode il suo talento e parla in conferenza stampa del suo futuro.

Il Monza nelle ultime stagioni ha formato vari talenti che stanno piano piano emergendo nel panorama della Serie A. L’anno scorso erano stati Carlos Augusto e Ciurria, ora è Andrea Colpani ad attirare su di se le attenzioni delle big. Inter e Juventus stanno già sondando il centrocampista italiano per la prossima stagione, pronte ad aprire un’asta in l’estate. Il calciatore, però, resta per il momento concentrato su questo campionato, ma si sente pronto al salto di qualità.

Anche l’allenatore del Monza Raffaele Palladino è cosciente delle grandi qualità del giocatore. In conferenza stampa ha parlato apertamente sulla situazione, spiegando la mentalità che sta cercando di dare a Colpani e non solo: “Non deve farsi distrarre dalle voci di mercato. Sta mattina l’ho guardato negli occhi e gli ho detto di pensare solo a lavorare e a quello che sta facendo in questa stagione”.

Palladino ha parlato anche del Colpani uomo, oltre che di quello calciatore: “Fuori dal campo è un ragazzo equilibrato. Va lasciato tranquillo di crescere, può migliorare ancora tanto”. Ha anche poi aggiunto: “I complimenti deve prenderseli, ma senza frasi influenzare. Io ce la metterò tutta per renderlo a fine stagione un giocatore più completo possibile”.

Non solo Colpani, Palladino elogia Vignato: “Paragonabile a Cassano”

Andrea Colpani non è l’unico grande talento che sta emergendo nel Monza in questa stagione. Ha attirato tante attenzioni anche Samuel Vignato, altro giovane talentoso cresciuto con la cura Palladino. Anche il suo allenatore ha avuto parole al miele per lui, spendendo anche dei paragoni importanti.

Quest’anno sta emergendo il talento del classe 2004 Samuel Vignato ormai entrato nelle rotazioni di Palladino. Proprio il suo allenatore lo ha elogiato in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un bel percorso di crescita quotidiana, ha grandi qualità fisiche e tecniche. Qui giovani crescono bene perché si lavora serenamente, ma Vignato non l’ho scoperto io, si parlava già un gran bene di lui”.

Nonostante la giovanissima età, già molti club si stanno interessando al ragazzo, per provare la giocata d’anticipo. Il Monza però non sarebbe intenzionato a vendere, soprattutto per la grande stima che Raffaele Palladino li riserva. Nell’ambiente Vignato sta già venendo accostato a grandi campioni, proprio come dice il suo allenatore: “Il paragone con Cassano ci sta, sono tutte e due giocatori talentosi, anche se con caratteristiche diverse”