Le frecciate di Kvaratskhelia scuotono il Napoli: De Laurentiis ha un paradosso da risolvere

Kvaratskhelia trascina il Napoli alla vittoria al Bentegodi, ma resta il rebus sul suo rinnovo: c’è un paradosso che De Laurentiis deve risolvere.

Trascinatore, elegante, pungente. Le frecciate di Kvaratskhelia sono fendenti, feriscono i nemici. La nuova esultanza alla Robin Hood sta letteralmente facendo impazzire i tifosi napoletani. E magari starà portando ad una riflessione anche la dirigenza azzurra.

Il settantasette partenopeo ha un lungo contratto con il Napoli. L’ha ribadito la società solo qualche settimana fa, quando in merito ai rumors sul possibile gelo tra calciatore e dirigenza, è stato diffuso un comunicato piuttosto eloquente: “Nessuno del Napoli ha parlato del possibile rinnovo di Kvara (il cui contratto scade tra 4 anni)”. Praticamente, il futuro del georgiano non è attualmente una priorità per De Laurentiis. Ma qualcosa dovrà cambiare. E presto.

Kvaratskhelia, ingaggio fuori dalla top ten del Napoli: la situazione

Il “caso” rinnovo di Kvaratskhelia sarà argomento caldo, caldissimo delle prossime settimane, fin quando non verrà risolto da tutte le parti chiamate in causa. Il contratto dell’attaccante del Napoli scadrà nel 2027. E’ stato acquistato lo scorso anno per circa 10 milioni di euro dal Dinamo Batumi e il giocatore si è impegnato con la società per un ingaggio poco superiore ad un milione di euro all’anno.

Alla prima stagione in Serie A, Kvaratskhelia ha dimostrato di valere molto di più del suo contratto attuale ed è riuscito anche a diventare MVP del campionato, trascinando il Napoli alla vittoria dello Scudetto. Non accadeva da 33 anni.

Oltretutto, va sottolineato che nella lista degli ingaggi della rosa azzurra, il georgiano è ben distante dalla top ten. Il nuovo acquisto Lindstrom percepisce poco più, ma viene scarsamente utilizzato. Persino Demme, ormai da considerare fuori progetto pur rimanendo a disposizione di Garcia, è tra i tesserati che pesa più al bilancio. Un paradosso se ci pensiamo.

Insomma, De Laurentiis non può ignorare che Kvaratskhelia meriti un adeguamento del contratto per ristabilire una gerarchia all’interno dello spogliatoio e blindarlo dalle possibili lusinghe dei top club. Il classe 2001 attira l’attenzione di tutti, dalla Premier League alla Liga, con il Real Madrid sempre vigile a ciò che accade sul mercato.

Kvara continuerà a scagliare frecce contro i nemici. “Basta che non colpisca me” ha scherzato a Rudi Garcia nel post partita di Verona-Napoli. Basta che non colpisca il cuore dei tifosi azzurri accettando presto un’offerta straniera. Solo un rinnovo importante potrà tenerlo lontano dalle tentazioni.