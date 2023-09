Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli sbotta: “Ca…ate”

Rumors sul rinnovo di Kvaratskhelia in casa Napoli: l’annuncio ufficiale del club azzurro sui propri canali social

Attraverso una nota ufficiale, il Napoli smentisce i recenti rumors riguardanti il futuro di Kvaratskhelia. Il club azzurro non usa troppo giri di parole.

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni)”, si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della società.

“Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli“. Il georgiano è legato al Napoli fino al 2027 e almeno per il momento, dunque, non si parla di rinnovo.