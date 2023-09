Kvaratskhelia-Napoli, De Laurentiis ‘dominus’ della situazione. Stallo su Demme | CM.IT

Rinnovo Kvaratskhelia: De Laurentiis ha scelto la linea. Sarà lui a decidere quando convocare gli agenti. Demme resta in azzurro

Dopo i balletti social, dopo le interviste riparatorie e i rumors sempre più pressanti, sono poche le certezze sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Una di queste è rappresentata da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha preso il file Kvara sotto la sua gestione: è il dominus della situazione. Per ora, non c’è convocazione per gli agenti del calciatore. Il contratto resta quello che vede Kvara guadagnare meno, molto meno di un altro calciatore del Napoli di cui si dirà all’interno di queste righe. Perché Diego Demme è a 2.5 milioni netti, Kvara sopra l’uno con i bonus, stando ai dati del portale ‘Calcio & Finanza’.

De Laurentiis ne è consapevole: ha, però, rinviato ogni tipo di appuntamento. Ha mostrato fermezza: nessuno può negare il valore del georgiano. La questione rinnovo, però, sarà affrontata quando il club lo riterrà più opportuno. Fine delle voci e delle speculazioni. Ufficialmente, anche l’entourage del 77 azzurro è sereno. Resta da capire quando si aprirà la nuova, eventuale, tornata negoziale e su quali basi sarà condotta. La stretta di mano tra ADL ed il papà di Kvara con un’idea di raddoppio dell’ingaggio resta, così come restano le nuove idee dell’agente Jugeli legate a cifre ben più alte.

Demme, la Turchia ora è ipotesi quasi impossibile

A proposito di Demme. Il calciatore sarebbe ancora in uscita. Il mercato turco chiude il 15 settembre e gli estimatori non mancano. Trapela, però, che non ci sono le condizioni per un passaggio nel campionato di Istanbul. Il calciatore tedesco di origine italiana è l’unica uscita concordata e non riuscita in questa finestra di mercato.

Per ora, salvo imprevisti movimenti dell’ultim’ora, il calciatore sarà, comunque, a disposizione del tecnico Rudi Garcia.

Alla riapertura del mercato a gennaio, si troverà una nuova possibile sistemazione per un calciatore con uno stipendio molto alto ed un contratto in scadenza a fine stagione. Un ritorno in Germania (club come l’Herta Berlino possono pensare di integrarlo in rosa dopo le lusinghe estive) o un approdo in Turchia restano le opzioni sul tavolo quando mancheranno 6 mesi alla fine del contratto e per il Napoli ci sarà da trovare una sistemazione.