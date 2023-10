UFFICIALE Monza, caso Papu Gomez: ricevuta la notifica di sentenza

Monza alle prese con il caso Papu Gomez: il club ha ufficialmente ricevuto la notifica della sentenza

Una giornata senz’altro movimentata e scossa in casa Monza. La positività di Alejandro Gomez ad un controllo antidoping nel novembre 2022 ai tempi della militanza nel Siviglia ha scosso l’ambiente biancorosso.

L’argentino, che era stato ufficializzato soltanto lo scorso 29 settembre, rischia due anni di squalifica. Una notizia che ha scosso completamente l’ambiente brianzolo, che nel corso della giornata ha cercato di fare luce sulla vicenda. Gomez era risultato positivo a seguito di un controllo antidoping effettuato a sorpresa a poche settimane dal Mondiale in Qatar.

In serata al Monza è arrivata la notifica della sentenza della Commissione Spagnola Antidoping. Il club ha diramato immediatamente un comunicato ufficiale, in cui sottolinea come la positività sia frutto di un’assunzione involontaria:

“AC Monza comunica di aver ricevuto in data odierna dalla FIFA, per il tramite della FIGC, notifica della sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping, emessa nei confronti del calciatore Alejandro Dario Gomez.

La sentenza prevede la squalifica per due anni dalle attività sportive.

Nei campioni biologici del calciatore è stata riscontrata la presenza di Terbutalina.

Si tratta di un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia FC.

La positività è frutto di un’assunzione involontaria.

AC Monza si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”.