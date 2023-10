Clamoroso, nuovo caso di doping in Serie A: maxi squalifica già arrivata

Nuovo caso di doping in Serie A, fulmine a ciel sereno: il calciatore sarebbe già stato squalificato. Tutti i dettagli

Fulmine a ciel sereno alla vigilia della ripresa della Serie A. Il big sarebbe risultato positivo prima del Mondiale e sarebbe già arrivata anche la squalifica.

Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, il Papu Gomez è risultato positivo ad un test antidoping effettuato prima del Mondiale in Qatar, quando vestiva la maglia del Siviglia.

Tutto sarebbe accaduto durante un allenamento del Siviglia, quando i medici sono arrivati ​​a sorpresa per effettuare un controllo antidoping. Secondo la versione del calciatore, giorni prima aveva avuto una brutta notte che lo aveva portato a prendere uno sciroppo da uno dei suoi figli senza previo consulto con i medici della società . Questo comportamento non è consentito dalle autorità, poiché bisognerebbe almeno informarsi prima di assumerlo. Come riferito da ‘Relevo’, nelle ultime ore è arrivata la squalifica di due anni. Nel frattempo, come noto, il ‘Papu’ ha firmato col Monza da svincolato.