Papu Gomez e la promessa a Galliani: “Rifiutate tante proposte per il Monza” | VIDEO CM.IT

Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio dello svincolato ‘Papu’ Gomez: il campione del mondo argentino torna nel campionato di Serie A dopo aver indossato le maglie di Atalanta e Catania

Il ‘Papu’ Gomez torna in Serie A dopo la parentesi al Siviglia. Il Monza ha ufficializzato l’arrivo alla corte di Palladino dell’attaccante argentino, che lo scorso dicembre ha conquistato il Mondiale con la casacca albiceleste.

L’ex Atalanta e Catania nell’ultima stagione aveva messo in bacheca anche l’Europa League con il Siviglia, prima di svincolarsi dal club andaluso negli ultimi giorni del mercato estivo. Adesso per il fantasista classe ’88 scatta l’ora del Monza, vicina alla ‘sua’ Bergamo e dove tornerà a vivere insieme alla famiglia. Galliani negli ultimi giorni ha rotto gli indugi e accelerato per il trasferimento del ‘Pupu’ in Brianza, soprattuto dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio che terrà per diversi mesi ai box Caprari. “Sono contento di tornare in Italia, per me sarà la terza volta. Mi sento come a casa”, le prime parole di Alejandro Gomez – dopo l’ufficialità del passaggio al Monza – raccolte dall’inviato di Calciomercato.it. “Ho rifiutato tante proposte dall’estero perché stavo aspettando una proposta importante qui in Italia. Come ho detto prima: è sempre un piacere tornare qua, mi sento un giocatore importante in questo campionato. La Serie A è sempre molto competitiva, per me resta nella top tre a livello internazionale”.

Calciomercato Monza, ufficiale l’arrivo di Gomez: “Palladino come Gasperini”

Fondamentale nella scelta di Gomez anche il corteggiamento di Adriano Galliani, che aveva cercato di portare l’argentino all’U-Power Stadium già ai tempi della Serie B: “Con lui ho un rapporto speciale, ci conosciamo da tanti anni. Qualche anno fa, mentre facevamo colazione a Ibiza, gli avevo promesso che prima o poi sarei venuto al Monza. Penso che fosse scritto nel mio destino”.

Sulle sue condizioni di forma: “Sto bene fisicamente, ho fatto il ritiro precampionato col Siviglia e giocato qualche amichevole. Poi non ho fatto le prime gare ovviamente, prima di rescindere il contratto. Mi manca un po’ il ritmo partita e gli allenamenti con la squadra, però penso che tra una settimana potrò essere a disposizione”. Il ‘Papu’ troverà in panchina un tecnico emergente come Palladino: “Con il mister non ho ancora parlato, lo farò presto. Non vedo l’ora di vedere tutta squadra e di iniziare questa avventura. Palladino allievo di Gasperini? Questo è uno dei motivi che mi hanno fatto scegliere il Monza. Gli piace giocare un calcio molto offensivo, è un allenatore giovane e ambizioso. Speriamo di divertirci quest’anno”.

Monza anche una scelta di vita e poco distante da Bergamo: “È un posto dove sono stato bene. Monza è molto vicina a Bergamo, dove ho tanti amici e parte della mia famiglia. È una scelta perfetta anche per i miei bambini, che avevano iniziato qui la scuola”. Infine, un ricordo del patron Silvio Berlusconi che oggi avrebbe compiuto 87 anni: “È una giornata triste perché non c’è più, mi sarebbe davvero piaciuto conoscerlo. Sicuramente ci guiderà da un altro posto”.