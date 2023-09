Un campione del mondo al Monza: il ritorno in Italia del Papu Gomez | VIDEO CM.IT

Il Monza accoglie il ‘Papu’ Gomez all’indomani del pareggio a reti bianche in campionato all’U-Power Stadium contro il Bologna.

Il Monza accoglie il ‘Papu’ Gomez all’indomani del pareggio a reti bianche in campionato all’U-Power Stadium contro il Bologna.

L’attaccante argentino è sbarcato insieme alla famiglia poco dopo le 13 (proveniente con un volo privato da Siviglia) all’aeroporto milanese di Linate Prime, sorridente e pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia. L’ex Atalanta si sottoporrà adesso alle visite mediche tra Milano e Monza, prima delle firma del contratto a casa Galliani nelle prossime ore. Gomez firmerà un contratto fino al prossimo 30 giugno con il Monza, dopo essersi svincolato dal Siviglia prima della fine dello scorso calciomercato estivo.

Gomez sbarca a Milano: visite e firma con il Monza di Galliani

Il nazionale albiceleste campione del mondo andrà a sostituire nel reparto offensivo di Palladino l’infortunato Caprari, che dovrà restare per diversi mesi ai box dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio.

Il Ceo Galliani, dopo le smentite dei giorni scorsi, nella giornata di giovedì ha rotto gli indugi e chiuso per l’arrivo in Brianza del fantasista classe ’87, già nei desideri del dirigente biancorosso negli anni della militanza in Serie B. Difficile che il ‘Papu’ sia subito convocato lunedì per il posticipo in casa del Sassuolo, con Palladino che potrà utilizzarlo in diverse posizioni del campo: “È un giocatore forte e può giocare ovunque. Lo conosco personalmente, ha grande esperienza e spessore umano. Lo aspettiamo a braccia aperte”, le parole ieri del tecnico del Monza che aveva praticamente ufficializzato l’ingaggio di Gomez nella conferenza stampa post Bologna.