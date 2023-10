Il caso Papu Gomez scuote il Monza: gli scenari sul futuro | CM.IT

Doccia fredda per il Monza: Papu Gomez rischia due anni di squalifica per la positività a un controllo antidoping ai tempi della militanza nel Siviglia. Il club brianzolo sta cercando di fare luce sull’accaduto

Fulmine a ciel sereno in casa Monza. Papu Gomez è risultato positivo a un controllo antidoping nel novembre 2002 ai tempi della militanza nel Siviglia e per questo rischia due anni di squalifica.

Al momento il club brianzolo, come raccolto da Calciomercato.it, non ha ancora ricevuto la notifica della sanzione e sta cercando di fare luce sull’accaduto – del quale era a conoscenza – con lo stesso fantasista argentino e il suo entourage. Gomez prima di un allenamento del Siviglia a poche settimane dal Mondiale in Qatar era risultato positivo a un controllo antidoping a sorpresa: la sera prima per un malanno – questa la giustificazione dell’ex Atalanta e Catania – aveva assunto uno sciroppo del figlio dove era presente però una sostanza (la B2-adrenergica, simile al salbutamolo) vietata nella lista dell’Agenzia mondiale antidoping. Gomez e il Siviglia erano a conoscenza da mesi del procedimento a carico del giocatore e anche (e soprattutto) per questo motivo le parti hanno deciso di risolvere il contratto l’ultima estate a un anno dalla scadenza del ‘Papu’.

Papu Gomez positivo, doccia gelata per Palladino: la reazione del Monza

Adesso il Monza – con l’ambiente e lo spogliatoio evidentemente scossi dalla notizia – attende sviluppi sulla situazione prima di agire, con Gomez che era stato ufficializzato solo lo scorso 29 settembre dalla società biancorossa.

Il nazionale albieceleste da svincolato aveva firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno ed era sceso subito in campo nella ripresa del match vinto in casa del Sassuolo. Successivamente il numero 17, sempre da subentrato, aveva giocato nella sfida casalinga che ha visto il Monza travolgere per 3-0 la Salernitana prima della sosta. Quaranta minuti in due partite per il ‘Pupu’ Gomez, che adesso rischiano seriamente di essere gli unici della brevissima parentesi in Brianza del campione del mondo. Una doccia fredda per mister Palladino, che puntava molto sul 36enne trequartista nel suo 3-4-2-1 dopo il grave infortunio al ginocchio occorso a Caprari. Nelle prossime ore si attendono le reazioni del Monza e del Ceo Galliani, da capire inoltre quali saranno le mosse dei brianzoli sul contratto in essere di Gomez e se sarà supportato dal club in caso di ricorso contro la squalifica. Intanto il Papu, in attesa di comunicazioni ufficiali, si è regolarmente allenato al centro sportivo di Monzello agli ordini di Palladino all’antivigilia della trasferta di campionato dell’Olimpico contro la Roma.